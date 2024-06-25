25 июня 2024, 22:32

Жительнице Ставрополья дали четыре года за истязание семилетней девочки

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В январе 2024 года многодетная мама попросила свою знакомую посмотреть за тремя дочерьми, пока она с сыном лежала в больнице. Осужденная в воспитательных целях избивала семилетнего ребенка, запирала девочку в шкафу и заставляла часами стоять на коленях.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщили в СК.

Ранее уголовное дело об истязании завели против сотрудников реабилитационного центра в Пятигорске.

Суд Женщины Приговоры
25 июня 2024, 21:33
Верховный суд отменил передачу государству завода «Исеть» экс-депутата Гайсина
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Верховный суд России вернул на рассмотрение в суд первой инстанции дело о национализации уральского завода электрических соединителей «Исеть», который принадлежит бизнесмену и экс-депутату Госдумы Малику Гайсину. Об этом сообщил адвокат Антон Демченко в беседе с Ura.ru.

«Мы озвучили позицию Малика Гайсина, что нарушен срок исковой давности, допущены грубые нарушения гражданско-процессуального кодекса и что наш подзащитный не нарушал законы, действовавшие в период его депутатской деятельности с 1996 по 2000 годы», - заявил он.

Демченко отметил, что приветствует новое решение. Он рад, что суды хотят подробно разобраться в обстоятельствах дела.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял акции «Уралбиофарма» на три миллиарда рублей у Гайсина. Его адвокат Демченко отметил, что будет обжаловать решение суда.

Генпрокуратура России 28 июля подала иск к Гайсину о взыскании акций «Уралбиофарм». По данным ведомства, ценные бумаги он приобрел с нарушением закона - был депутатом ГД и занимался предпринимательством.

Суд Адвокаты Законы Депутаты Россия
25 июня 2024, 20:17
«Убыла к месту отбытия наказания». Адвокат Треповой — о ее этапировании
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Адвокат осужденной за терроризм Дарьи Треповой Даниил Берман не знает, куда именно ее этапировали. Об этом он сообщил в комментарии 360.ru.

Правозащитник отметил, что девушку забрали из СИЗО 24 июня.

«Никакой новой информации нет. Только то, что я знаю, что она убыла к месту отбытия наказания. А куда именно она убыла, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Кто-то там уже начинает называть какие-то конкретные места. Для меня это все догадки. Пока никакой официальной информации, куда именно она уехала отбывать [наказание], я не знаю», - подчеркнул адвокат.

Ранее об этапировании Треповой сообщили «Известия». Журналисты не привели никаких подробностей.

В январе 2024 года Треповой назначили 27 лет в исправительной колонии по статьям о «Теракте», «Подделке документов» и «Незаконном обороте взрывных устройств».

Адвокаты Терроризм СИЗО Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
25 июня 2024, 16:37
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Дагестане на 10 суток арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Омарова признали виновным в совершении административного преступления. Постановление суда можно обжаловать в установленном законом порядке, добавила собеседница агентства.

Главе Сергокалинского района могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

Накануне Омарова сняли с должности. Он понесет полную ответственность, если подтвердится его участие в терактах, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Дагестан Суд Преступления Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 15:44
Суд в Балашихе начал рассмотрение дела о крупнейших в истории России взятках
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Балашихинском городском суде началось заседание по делу о крупнейшей взятке в истории современной России. Бывшего московского следователи обвинили в том, что он «отложил на пенсию» 7,3 миллиарда рублей в биткоинах, сообщил Telegram-канал Shot.

Майора юстиции Марата Тамбиева задержали еще в 2022 году по делу о получении взяток. Его взяли с поличным.

Следователи провели обыск в квартире задержанного и обнаружили в его ноутбуке папку «Пенсия». В ней находились пароли от десятков криптокошельков. Тамбиев не признает свою вину, сообщили «Известия».

Летом прошлого года Никулинский суд Москвы изъял у обвиняемого более тысячи биткоинов.

Суд Россия Балашиха

Новости по теме