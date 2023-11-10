Жительница Ярославской области отправится в колонию за попытку поджога пункта помощи мобилизованным

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«Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - указали в ведомстве.

Сотрудники полиции и УФСБ по Ярославской области задержали Зотову в феврале, когда она пыталась поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха. Девушка использовала зажигательную смесь.

Во время расследования стало известно, что Зотова пошла на преступление по указанию военнослужащего Вооруженных сил Украины. Целями поджога были дестабилизация деятельности органов власти и попытка вынудить их остановить спецоперацию.

Вину девушки полностью доказали. Приговор суда по делу Зотовой вступил в законную силу.

Ранее бывшего депутата думы Ярославля Дмитрия Соколова заподозрили в поджоге ресторана в центре города. В помещение бросили неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью, пострадала одна посетительница.