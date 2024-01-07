07 января 2024, 23:59

Жительница Свердловской области избила малолетнего сына из-за конфеты

РИА «Новости»
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Правоохранители начали расследования избиения малолетнего мальчика в Красноуральске, сообщило издание Ura.ru. Предположительно, его избила недавно вышедшая из тюрьмы мать.

СК начал процессуальную проверку по статье об избиении. Следователи стали опрашивать свидетелей и осматривать ребенка для установления тяжести вреда. Органы опеки и полицейские также выясняют, в каких условиях находился пострадавший мальчик.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что подозреваемая мать отбывала наказание в тюрьме за кражу и недавно вышла из заключения. Она воспитывает трех детей без помощи их отца.

Как сообщило местное издание e1.ru , в избиении ребенка женщину обвинила его бабушка. По ее словам, причиной конфликта между матерью и сыном стало ее нежелание отдать ему конфету. Обвинительница призналась, что после освобождения мамы сын не хотел возвращаться к ней из-за жестокого обращения - он жил вместе с бабушкой с двух лет.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали женщину, избившую школьников нунчаками.

Дети Свердловская область Избиения
07 января 2024, 23:07
Похвалившийся пистолетом россиянин случайно застрелил приятеля
РИА «Новости»
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Житель городского округа Лыткарино Московской области случайно застрелил зашедшего к нему в гости приятеля во время демонстрации недавно приобретенного травматического пистолета. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал Shot.

Во время новогодних каникул к владельцу нового травматического пистолета пришла в гости семейная пара. В ходе посиделок хозяин решил продемонстрировать приятелю свое недавнее приобретение. Он отвел гостя в коридор и начал демонстрацию оружия.

Раскручивая пистолет в руках, мужчина нажал на курок и выстрелил прямо в шею гостю. От полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей.

Прибывшим на место правоохранителям владелец травмата объяснил смерть приятеля случайным выстрелом. Криминалисты выяснили, что ранее владелец оружия уже был судим. Сейчас они проводят проверку по итогам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября 2023 года от случайного выстрела погиб основатель свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин. Вместе с друзьями он находился на охоте. Рыбин вместе с еще одним приятелем загоняли зайцев на третьего участника, который занимался отстрелом животных. В какой-то момент его рука дрогнула и вместо зайца он попал в Рыбина. От полученных травм основатель свердловского бойцовского клуба умер в больнице.

Стрельба Оружие Новый год
07 января 2024, 18:33
Раскрыта личность задержанного за попытку диверсии на военном объекте в Челябинске
РИА «Новости»
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Решение об аресте до 5 марта вынес Тракторозаводский районный суд Челябинска в отношении задержанного сотрудниками ФСБ 16-летнего уроженца дагестанского Буйнакска. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в зале суда сообщил сайт 74.Ru.

Молодого человека обвинили в попытке поджога бомбардировщика на военном аэродроме Шагол.

По данным следователей, юноша проник на режимную территорию и совершил диверсию. Загоревшийся самолет успели оперативно потушить, а молодого пиромана задержали сотрудники ФСБ.

В Дагестане против юноши тоже завели уголовные дела за поджоги на объектах связи железной дороги в конце прошлого года.

Все эти данные совпадают с сообщением Центра общественных связей ФСБ от 5 января. Тогда ведомство сообщило о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, пытавшегося устроить диверсию на военном объекте в Челябинской области.

В ходе расследования следователи установили его причастность к поджогам железнодорожной инфраструктуры Дагестана в ноябре и декабре 2023 года. Подробностей дела и личность задержанного в ведомстве не раскрыли.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы вышли на россиянина через социальные сети. В ходе обыска у задержанного забрали телефон, через который он держал связь с кураторами, а также электронные носителями с перепиской и фотографиями выполненных заданий.

Дагестан Поджоги Суд Военные ФСБ Челябинск
07 января 2024, 17:50
Оскорблявшего девушек в соцсети мигранта задержали в Москве
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Правоохранительные органы в Москве завели уголовное дело против уроженца Таджикистана, который опубликовал в соцсети оскорбительный для русских девушек видеоролик. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи ведут производство по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Правоохранители установили, что не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Таджикистана на основании неприязненных отношений к группе лиц русской национальности в соцсети разместил видеоролик, который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности.

Силовики задержали фигуранта, с ним проводят следственные действия. Также СК начал проверку других роликов, которые снял подозреваемый. Его действиям дадут правовую оценку.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил завести дело против мигрантов , которые избили мужчину в Московской области.

Мигранты Следственный комитет России Москва
07 января 2024, 17:14
Школьники-лжеминеры из Мордовии стали фигурантами уголовного дела
РИА «Новости»
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Компания школьников в Мордовии пять раз перед Новым годом сообщала о якобы минировании учебного заведения, потому что приятелям не хотелось идти на уроки. Теперь против них возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, сообщения о якобы заложенных бомбах в Старошайговской школе рассылали шестеро 15-летних подростков.

Экстренные службы реагировали на информацию, проводили эвакуацию учеников. Собеседник Shot отметил, что письма на адреса школы поступали с конца ноября по конец декабря, в том числе в последний учебный день перед Новым годом.

Но каникулы лжеминерам продлить не удалось - их вычислили и задержали.

По данным Shot, по факту случившегося возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Выяснилось, что все школьники растут в благополучных семьях. Подростки рассказали, что просто устали ходить на занятия. Пока им избрали меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым. Праздничные выходные им пришлось проводить под усиленным контролем родителей.

Дети Школы

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