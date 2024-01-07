Жительница Свердловской области избила малолетнего сына из-за конфеты

СК начал процессуальную проверку по статье об избиении. Следователи стали опрашивать свидетелей и осматривать ребенка для установления тяжести вреда. Органы опеки и полицейские также выясняют, в каких условиях находился пострадавший мальчик.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что подозреваемая мать отбывала наказание в тюрьме за кражу и недавно вышла из заключения. Она воспитывает трех детей без помощи их отца.

Как сообщило местное издание e1.ru , в избиении ребенка женщину обвинила его бабушка. По ее словам, причиной конфликта между матерью и сыном стало ее нежелание отдать ему конфету. Обвинительница призналась, что после освобождения мамы сын не хотел возвращаться к ней из-за жестокого обращения - он жил вместе с бабушкой с двух лет.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали женщину, избившую школьников нунчаками.