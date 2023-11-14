Жительница Приморья родила ребенка и сожгла его в печи
Жительница Приморского края родила младенца и избавилась от него. Об этом правоохранителям рассказала мать ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.
Происшествие случилось в поселке Оленеводе. Местные жители пожаловались правоохранительным органам на односельчанку. Женщина была беременна, а когда родила - младенец пропал.
Блюстители порядка отправились домой к роженице, однако ребенка там не нашли. По словам матери, она родила его в домашних условиях. На учете в больнице не состояла, а когда наследник появился на свет - женщина избавилась от него. Как сообщил источник РИА «Новости» , она «сожгла младенца в печке».
«Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, результат которых поставлен в надзорном ведомстве на контроль», - заявили в прокуратуре.
В августе в туалете московского торгового центра нашли тело недоношенного младенца. По неуточненным данным, плод соответствовал 10-12 неделям беременности.