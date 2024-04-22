22 апреля 2024, 10:42

Жительница Петербурга спрятала тело убитого любовника на балконе коммуналки

РИА «Новости»
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На балконе коммунальной квартиры в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга нашли тело зарезанного мужчины, завернутое в покрывало и пролежавшее несколько недель. По подозрению в убийстве задержали его бывшую сожительницу, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пара снимала жилье в 12-комнатной коммуналке на проспекте Наставников. Уроженец Вологды пропал больше месяца назад.

В итоге его тело с ножевым ранением груди нашли на захламленном балконе завернутым в покрывало. Полиция задержала его возлюбленную. По версии следствия, она убила мужчину, спрятала тело, забрала вещи, кота и переехала. Возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство». В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемой.

Бывший кандидат в депутаты Тверской гордумы Евгений Никольский в соцсетях сознался в убийстве жены. Он не раскаялся, оскорбил покойную и попросил подписчиков позаботиться об их совместной дочери.

Санкт-Петербург Убийства
22 апреля 2024, 11:16
Причастных к убийству бизнесмена в Балашихе объявили в розыск
РИА «Новости»
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Причастным к убийству бизнесмена в Балашихе мужчинам заочно предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

Следствие получило информацию о причастности к убийству двух мужчин. По данным ведомства, преступление совершила группа лиц по предварительному сговору. Они переделали травматический пистолет под огнестрельный и расстреляли бизнесмена, попав в голову и туловище. От полученных травм предприниматель скончался на месте.

«Заочно обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия <…>. Фигуранты объявлены в розыск», - уточнили в ведомстве.

Специалисты провели два обыска, а также изъяли пистолет, пули и гильзы, вещи потерпевшего. Назначен ряд экспертиз.

На прошлой неделе неизвестные застрелили хозяина круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. По данным Telegram-канал «112» , убитым оказался бизнесмен Назим Ахметов. А подозреваемый в преступлении скрылся в Турции.

Убийства Мужчины Оружие Балашиха
22 апреля 2024, 10:02
Выживший при нападении в КЧР полицейский находится в тяжелом состоянии
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Полицейский, пострадавший при вооруженном нападении в Карачаевске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что наряд группы быстрого реагирования обстреляли из автоматического оружия в районе Нижнего рынка.

В состав наряда входили трое сотрудников отдельной роты ППС. Правоохранители были на суточном дежурстве.

Замкомандира мобильного взвода отдельной роты ППС, лейтенант полиции Мурат Калаханов и полицейский-водитель сержант полиции Роман Гущин от полученных огнестрельных ранений погибли на месте.

Третьего полицейского доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

«Руководство и личный состав МВД по Карачаево-Черкесии выражает соболезнования родным и близким погибших сотрудников», - заключили в МВД.

Оружие Полиция
22 апреля 2024, 09:26
Вооруженное нападение на полицейских произошло в Карачаево-Черкесии
РИА «Новости»
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В Карачаево-Черкесии на полицейских совершили нападение, погибли два сотрудника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка. Полицейские на дежурстве осуществляли обход территории, когда неизвестные из легкового автомобиля открыли огонь по их УАЗу.

Заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один полицейский находится в больнице с огнестрельными ранениями. У правоохранителей похитили автоматы АКМ и табельное оружие.

На территории всей республики ввели план «Сирена», идет розыск нападавших.

В начале апреля в Щелкове наркокурьер в момент задержания открыл огонь по правоохранителям. Один сотрудник умер на месте, другой получил серьезные ранения. Спустя несколько дней стрелка задержали в лесном массив е в Тверской области.

Стрельба Оружие Полиция
22 апреля 2024, 09:22
Обвиняемый в покушении на Прозорова фиктивно прописался в Орске
РИА «Новости»
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Родственник обвиняемого в покушении на экс-подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве жил в Орске. Украинский агент оформил прописку, но никогда не жил в этом городе, заявила РИА «Новости» местная жительница Светлана Арипова.

По словам женщины, он приезжал в Орск вместе с женой-украинкой, которая имела медицинское образование и делала уколы его больному дедушке. Светлана Арипова согласилась прописать у себя внука пожилого соседа.

«Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он с женой уколы ему делали. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет… Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, но он не жил с нами», - сказала она.

Женщина сказала, что в последний раз «жилец» приезжал в Орск примерно два года назад. Она хотела снять его с регистрации, но не смогла с ним связаться.

Взрывчатка в автомобиле Василия Прозорова сработала 12 апреля на Коровинском шоссе. Пострадавший заявил «360» , что чувствует себя хорошо. Силовики задержали 41-летнего подозреваемого.

Уголовное дело

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