01 декабря 2024, 16:34

Жительница Нижнего Новгорода выставила грудничка на мороз

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Жительница Нижнего Новгорода вынесла свою раздетую пятимесячную дочку из квартиры на улицу и оставила ее лежать в снегу. Издевательства над ребенком она снимала на видео, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Пострадавшую девочку вместе с ее сестрой-близнецом положили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка.

По данным регионального МВД , у матери девочки есть еще двое детей-школьников.

«Решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение Нижнего Новгорода. Старший 14-летний сын находится у бабушки», - отметили в ведомстве.

Ранее суд арестовал жителя Прокопьевска, который издевался над своим пасынком. Мужчина избивал школьника, оставлял на холоде без верхней одежды, не давал есть и исполосовал ножом лицо. из-за истязаний мальчик сбежал из дома и прятался в местном магазине.

Уголовное дело Суд Дети Следственный комитет России
30 ноября 2024, 15:03
Организатора заграничных ЛГБТ-туров задержали в Москве
Pxhere
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Московские правоохранители задержали организатора заграничных ЛГБТ*-туров «Мен Тревел». У него сорвалось новогоднее путешествие в Египет, сообщил Telegram-канал Shot.

Бизнесмен открыл туристический клуб для мужчин, первый такой тур состоялся в марте. Когда желающих отправиться в ЛГБТ*-путешествие стало больше, предприниматель провел еще несколько поездок по России и за рубежом.

На новогодние праздники владелец «Мен Тревела» тоже запланировал гей*-тур, но путешествие сорвалось: мужчину задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Сумма наказания составила три миллиона рублей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Путешествия ЛГБТ Москва
29 ноября 2024, 12:06
Минобороны решило взыскать с производителя средств борьбы с БПЛА 57,5 млн рублей
РИА «Новости»
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Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“», которое производит средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 миллионов 502 тысячи 195 рублей», - заявили журналистам.

В суде отметили, что обращение приняли к производству. Других подробностей дела не раскрыли.

Ранее Минобороны подало иск на 38 миллионов рублей к пермскому телефонному заводу «Телта», руководство которого фигурирует в деле о коррупции начальника ГУ связи ВС генерала Вадима Шамарина. По данным следствия, гендир и главбух пермской компании в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го передали Шамарину 36 миллионов рублей за общее покровительство.

Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“», которое производит средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Суд Беспилотники Заводы Москва
29 ноября 2024, 11:32
В деле экс-министра спорта Дагестана появилась «гимринская» бандгруппа
Freepik
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Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле экс-главы Кизилюрта и бывшего министра физкультуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты ознакомились с судебными документами, согласно которым речь идет о «гимринской» бандгруппе.

Магомедова задержали осенью прошлого года, против него завели уголовное дело о растрате. Позже бывшего чиновника обвинили в содействии терроризму с использованием служебного положения, бандитизме и расправе над двумя и более людьми.

Ранее стало известно о задержании в Махачкале бывшего вице-премьера Дагестана Магомедгусена Насрутдинова. С чем было связано его задержание, СМИ, сообщившие об этом, не раскрыли.

Задержания Уголовное дело Дагестан Чиновники
27 ноября 2024, 22:06
Момент стрельбы рядом с «Кофеманией» в центре Москвы попал на видео
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре российской столицы. Этот момент попал на видео, силовые структуры взяли происшествие на контроль, сообщила пресс-служба московской прокуратуры в своем официальном Telegram-канале.

Стрельба началась рядом с «Кофеманией» на Большой Никитской улице. Предварительно, конфликт произошел между посетителями кофейни.

К настоящему моменту известно об одном пострадавшем. Участники происшествия успели скрыться до приезда полиции. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили на месте несколько оружейных гильз.

В ведомстве подчеркнули, что стрельба велась, предположительно, из травматического оружия. Ход процессуальной проверки контролирует прокуратура Центрального административного округа (ЦАО).

Ранее житель Подмосковья ранил подростка из АК-74. В отношении агрессора завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Стрельба Видео Полиция Москва

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