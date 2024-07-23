Жительница Каменска-Уральского на камеру душила ребенка для шантажа его отца

По версии следствия, женщина пыталась повлиять на отца ребенка и таким образом вернуть его в семью. Полиция установила личность горожанки и задержала ее.

«Это неработающая, ранее несудимая местная жительница, 2002 года рождения, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения», - указал начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он сообщил, что женщина записала видео после ссоры с сожителем в 2023 году. В отношении жительницы Каменска-Уральского возбудили два уголовных дела: по статьям «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее петербуржец поссорился с сожительницей и в отместку вывесил за ноги ее двухлетнего ребенка с окна на 13-м этаже. Полиция зафиксировала у женщины и ее дочки следы побоев.