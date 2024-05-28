Жители Саратова устроили массовую драку на проспекте Столыпина

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В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции во время мониторинга Сети наткнулись на видеоролики с массовой дракой мужчин на проспекте Столыпина.

Информацию о потасовке официально зарегистрировали в УМВД, началась проверка. Прибывшие на место драки сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.

Представители УМВД обратились к жителям, которые стали свидетелями этой драки, с просьбой позвонить по номеру 102 и помочь следствию.

На днях в Башкирии в кафе произошла массовая драка с участием двух участников СВО. Конфликт возник из-за бытовых разногласий. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.