Жителей Дагестана задержали за экстремизм

Полиция, ФСБ и Росгвардия провела операцию на территории Дагестана и Санкт-Петербурга. Силовики задержали трех фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 282.2 УК России «Организация деятельности экстремисткой организации», и изъяли у них большое количество запрещенной религиозной литературы.

По версии следствия, подозреваемые создали ячейку экстремистского сообщества. С 2018 по 2023 год они вели антироссийскую и антиконституционную деятельность, пропагандировали на Северном Кавказе запрещенную идеологию и склоняли жителей примкнуть к ним.

В других регионах России сотрудники ФСБ схватили 39 человек за склонение подростков к насилию. Задержанным от 14 до 35 лет.