28 июня 2024, 18:00

Житель Ялты получил 16 лет колонии за государственную измену

Pxhere
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Верховный суд Крыма приговорил 48-летнего жителя Ялты к 16 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчине предстоит отбывать срок в колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривали на закрытом заседании. Его материалы содержат данные, составляющие гостайну.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Накануне суд признал виновным жителя Сакского района Крыма по делу о госизмене. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Заседание также прошло в закрытом режиме.

Ранее учителя из Липецка осудили на 20 лет. Мужчина переводил деньги на нужды украинской армии.

Суд Крым
28 июня 2024, 13:24
Поджегшего общежитие в Москве мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы
Freepik
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Обвиняемого в поджоге московского общежития, в результате чего погибли семь человек, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России.

Мужчину обвинили в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек и по еще нескольким статьям. Суд признал 60-летнего фигуранта дела виновным.

«На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - указали в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло 21 февраля 2023 года. Обвиняемый находился в нетрезвом состоянии в общежитии на улице Международной. Его разозлил шум из соседней квартиры. Он поставил на пороге мешок с личными вещами, облил горючим и поджег, чем заблокировал эвакуационный выход. Когда злоумышленник увидел, что огонь распространяется , ушел с места происшествия.

Поджоги Пожары Мужчины Следственный комитет России
28 июня 2024, 11:47
Собственницу сгоревшего здания во Фрязине задержали
РИА «Новости»
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Собственницу сгоревшего административно-промышленного здания во Фрязине, в котором погибли люди, задержали. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязине <…> задержана собственница административно-промышленного здания», - отметила она.

Здание с 2014 года принадлежит жительнице Калуги. Она стала собственницей после смерти мужа. В 2019 года по решению суда умершего супруга признали банкротом, после чего началась процедура реализации его имущества. С 2021 года здание было в ведении организации «Исприн», но в руководстве находились люди из ближайшего окружения задержанной. Поэтому она продолжала получать средства от сдачи в аренду помещений. Предположительно, помещения сдавали в аренду , не убедившись в исправности проводки.

Огонь вспыхнул в здании, быстро распространившись по этажам. В результате погибли шесть человек , по делу задержали двоих человек.

Пожары Фрязино Следственный комитет России
28 июня 2024, 06:28
Мужчину в Москве оштрафовали на 500 рублей за хулиганство у посольства Норвегии
РИА «Новости»
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В Москве мужчина разбил стеклянную дверь здания посольства Норвегии. Пресненский районный суд оштрафовал его за мелкое хулиганство на 500 рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Протокол об административном правонарушении составили в отношении Ильхома Шарипова. Он разбил стеклянную дверь посольства Норвегии и нецензурно выражался. Суд признал мужчину виновным по части первой статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство» и назначил административный штраф на сумму 500 рублей.

С 29 мая россиянам ограничили въезд в Норвегию. В страну стали пускать только к близким родственникам, на работу или учебу. Туристам запретили приезжать даже по выданным до 2022 года визам. Гендиректор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов заявил, что в эту страну ездили ради рыбалки и красивых видов.

Штрафы Дипломатия Суд Приговоры Норвегия Москва
28 июня 2024, 05:47
Бразилия выдала РФ обвиняемую в мошенничестве россиянку
Freepik
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Из Бразилии экстрадировали россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова передало РИА «Новости».

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева», - сообщила она.

По словам Волк, в РФ Лебедеву обвинили в мошенничестве в области строительства более чем на 67 миллионов рублей.

Ранее Камбоджа выдала российским полицейским россиянина Сергея Волкова. Его обвинили в хищении при реставрации на Соловках. По информации следователей, с 2011 по 2016 год подозреваемый вместе с сообщниками украл бюджетные средства, выделенные Минкультуры России. Сумма ущерба составила более 19 миллионов рублей.

МВД РФ Бразилия Мошенничество Россия

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