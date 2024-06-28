Житель Ялты получил 16 лет колонии за государственную измену

Обвиняемого в поджоге московского общежития, в результате чего погибли семь человек, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России.

Мужчину обвинили в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек и по еще нескольким статьям. Суд признал 60-летнего фигуранта дела виновным.

«На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - указали в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло 21 февраля 2023 года. Обвиняемый находился в нетрезвом состоянии в общежитии на улице Международной. Его разозлил шум из соседней квартиры. Он поставил на пороге мешок с личными вещами, облил горючим и поджег, чем заблокировал эвакуационный выход. Когда злоумышленник увидел, что огонь распространяется , ушел с места происшествия.