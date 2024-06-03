03 июня 2024, 14:24

Житель Волгограда расправился с престарелой матерью

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Следственный отдел СК России по Краснооктябрьскому району Волгограда завел уголовное дело против 58-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального ведомства.

По версии следствия, 2 июня фигурант попытался задушить 81-летнюю мать подушкой в доме по улице Депутатской. После этого он взял шарф, обмотал вокруг шеи пенсионерки и сдавливал, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Правоохранительные органы завели дело по статье убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемого задержали, с ним проводится комплекс неотложных следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз.

В апреле СК по Москве завел дело о двойном убийстве против мужчины, который нанес множественные ножевые ранения матери и бабушке. ЧП произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице.

Убийства Следственный комитет России
03 июня 2024, 14:21
Законность изъятия компании «Макфа» проверит СК
РИА «Новости»
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Отец основателя «Макфы» Валерий Юревич назвал незаконным решение Центрального районного суда Челябинска о передаче активов компании. Он обратился в Следственный комитет с требованием проверить обоснование иска Генпрокуратуры на предмет подлога. Видео с его заявлением опубликовала коллегия адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

В своем заявлении Юревич уточнил, что сын после избрания в Госдуму передал бизнес ему, поэтому поданный в суд иск не имеет под собой никаких оснований.

«Решение суда - это расправа, нет ни одного слова правды, и почему-то суд был закрытым. Все факты искажены. Я и моя семья обжалуем решение и уверены, что оно будет отменено», - заявил отец основателя компании.

Он добавил, что также никаких доказательств того, что компания получала деньги из сомнительных источников, обвинение не предоставило, потому что фирма росла только за счет собственных средств и полученных займов.

Юревич подчеркнул, что следователи обязаны проверить материалы дела на предмет подлога, а решение суда - на правосудность с привлечением ответственных лиц к ответственности.

Центральный районный суд Челябинска арестовал активы группы компаний «Макфа», а также счета владельцев бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, их родственников и партнеров.

В поданном Генпрокуратурой иске говорилось, что основатели фирмы занимались бизнесом во время работы в органах власти, что считается коррупцией.

Владельцы фирмы выступили с предложением о выкупе своих активов и включения государства в структуры управления. Но суд в этом отказал и передал компанию в собственность России. Отменить арест счетов суд также отказался.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Бизнес Деньги Следственный комитет России
03 июня 2024, 13:28
Российские полицейские поймали сбежавшего из психбольницы рецидивиста
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали рецидивиста Романа Порсина, который ранее сбежал из психиатрической больницы в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным источника, беглеца вернули в медучреждение, в котором он отсутствовал с начала марта. В больницу его направили для прохождения экспертизы перед судебным разбирательством.

Порсин находился в местах лишения свободы 13 лет за разбойное нападение, кражу и угон автомобиля. Теперь следователи вменяют ему уклонение от административного надзора.

В США обвиняемый в убийстве заключенный Кейси Уайт в сопровождении охранницы сбежал из тюрьмы в Алабаме. По предварительным данным, женщина собственноручно вывела его на свободу. Федеральная служба маршалов США объявляла награду 10 тысяч долларов за любую информацию, которая могла бы помочь расследованию дела.

Суд Больницы Тюрьмы Екатеринбург
03 июня 2024, 12:04
Участника банды Басаева задержали за нападение на Буденновск в 1995 году
РИА «Новости»
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Участника вооруженного нападения банды Шмиля Басаева на Буденновск в 1995 году задержали правоохранители. Речь идет об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Во время нападения участники банды уничтожили и повредили 198 машин, от огня пострадал Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домов. Ущерб собственникам превысил 95 миллионов. неденоминированных рублей.

Зоева задержали при содействии сотрудников МВД и ФСБ. После заключили под стражу. Сейчас специалисты продолжают устанавливать его роль в устойчивой вооруженной группе.

Расследование уголовного дела продолжается, заключила Петренко

Зоева обвинили в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

В банду Басаева он вступил в первой половине 1995 года. Вместе с другими боевиками принимал активное участие в совершении особо тяжких преступлений, подчеркнула Петренко.

В частности, 14 июня того же года Зоев вместе с другими злоумышленниками с оружием, гранатами и взрывными устройствами устроили нападение на жителей и организации Буденновск.

Чечня СК РФ
03 июня 2024, 11:29
Пьяные дебоширы устроили стрельбу в ЖК в Балашихе
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Два нетрезвых мужчины устроили потасовку со стрельбой в ЖК «Пехра» на улице Яганова в Балашихе. Подробностями случившегося в беседе с 360.ru поделилась очевидица произошедшего.

По словам местной жительницы, один из дебоширов ходил с пистолетом по улице вдоль ЖК. Вместе с приятелем он цеплялся к людям. Приставали они и к мужчинам, и к женщинам. В итоге перепалка с одним из жильцов дошла до рукоприкладства и стрельбы.

«Одного жильца, причем старше его по возрасту, он ударил возле лифта, тот сбежал от него, сел в машину, а он выстрелил в лобовое. Водитель тогда уехал с места, а он побежал за машиной», - добавила собеседница 360.ru.

На место происшествия вызвали полицию, продолжила женщина, но прибывшие правоохранители стрелка ничуть не смущали - он продолжал ругаться и сыпать угрозами.

«В присутствии полицейских он угрожал его жизни и здоровью, говорил: „Я все равно узнаю, где ты живешь, все равно тебя найду и приду“. Он живет в этом ЖК, в этом же подъезде», - добавила она.

Несмотря на то, что стрелок, как оказалось, тоже местный, раньше очевидица его не видела. Получил ли водитель травмы, женщина не уточнила и выразила надежду, что дебоширы понесут наказание за случившееся.

В региональном главке МВД сообщили, что приятелей уже задержали. Одному из них 30 лет, второму 44 года. Травматический пистолет, из которого злоумышленник стрелял по машине, правоохранители изъяли.

Установлено, что конфликт у них вспыхнул с 69-летнем водителем. Во время ссоры один из мужчин ударил пожилого человека по лицу, а потом, когда тот сел в свой автомобиль, выстрелил в лобовое стекло машины.

В пресс-службе отметили, что пистолет, из которого один из дебоширов стрелял по авто, зарегистрирован в установленном порядке. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.

«Отрабатывается возможная причастность задержанных к другим противоправным деяниям», - заключили в МВД.

Стрельба Полиция

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