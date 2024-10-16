16 октября 2024, 01:23

Житель Ульяновска застрелил соседей из-за шума

РИА «Новости»
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Вооруженный карабином житель Ульяновска застрелил своих соседей, потому что посчитал, что они слишком шумели. На место прибыли полицейские — злоумышленник открыл огонь и по ним, однако правоохранители ликвидировали его, сообщила пресс-служба СК по Ульяновской области.

Вооруженный карабином житель Ульяновска застрелил своих соседей, потому что посчитал, что они слишком шумели. На место прибыли полицейские - злоумышленник открыл огонь и по ним, однако правоохранители ликвидировали его, сообщила пресс-служба СК по Ульяновской области.

О вооруженном мужчине в дежурную часть сообщили жители дома на улице Варейкиса. На место прибыли сотрудники ППС, однако ульяновец открыл по ним огонь. Полицейские ранили злоумышленника и оказывали ему помощь до прибытия скорой, однако в присутствии медиков нападавший умер.

«Установлено, что житель дома посчитал, что его соседи шумят, вооружился карабином, зарегистрированным в установленном порядке, поднялся этажом выше и произвел несколько выстрелов в своих соседей - мужчину и женщину. В результате преступления последние скончались на месте происшествия», - уточнили в СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух людей, а также о покушении на жизнь сотрудников полиции.

Днем ранее на полицейских напал житель Стерлитамака. Силовики открыли по нему огонь - злоумышленник выжил, его доставили в больницу.

Уголовное дело Убийства Стрельба Следственный комитет России
15 октября 2024, 16:21
«Это был профессионал». Член группы «Альфа» — о подорвавшем машину в Москве
РИА «Новости»
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Припаркованную на Профсоюзной улице машину подорвал профессионал, который рассчитывал убить ее владельца — московского предпринимателя. Об этом 360.ru рассказал подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Психологический прием Он объяснил, что подрывник использовал психологический прием - он установил СВУ на капот машины с расчетом на то, что мужчина смахнет его.

«Очень похоже на профессиональный подход и уничтожение конкурентов путем установки взрывного устройства. <…> это профессиональная работа, это признаки профессионала», - уточнил эксперт.

Попов предположил, что бизнесмен ничего не знал о планировавшемся на него покушении и не обратил внимания на подозрительный предмет на капоте своей машины.

«Если бы поступали какие-то угрозы и предупреждения, то он бы так поступать не стал. Он бы аккуратно все посмотрел и подумал, в связи с чем это происходит, почему пакет положили ему на автомобиль», - отметил он.

Предупреждение или намерение убить? Член группы «Альфа» подчеркнул, что заминировавший автомобиль специалист прекрасно понимал, что помимо предпринимателя могли пострадать посторонние люди.

«Я думаю, что расчет был на убийство, это было покушение на убийство общественно опасным способом <…> Я склоняюсь, что это был профессионал, у которого была не просто задача его ликвидировать, а он был посвящен вообще во все детали сегодняшней жизни человека», - заявил он.

По словам Попова, установка взрывчатки под машину выглядит со стороны подозрительнее, чем оставленный на капоте предмет. В таком случае злоумышленнику пришлось бы и увеличивать заряд, так как взрывную волну будет гасить сам автомобиль. Лежащее же на капоте замаскированное СВУ сработало напрямую и могло убить предпринимателя, объяснил эксперт.

«Покушения и убийства, которые связаны с бизнесом, они в большинстве случаев имеют цель просто дать предупреждение человеку, что он неправильное принял решение по бизнесу, нежели его ликвидацию. Конечной цели может такой и было такой, но [убийство] допускалось», - заключил Попов.

В результате подрыва автомобиля пострадал гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Травмы получили еще два человека, в том числе шестилетний ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Уголовное дело Взрывы Бизнес Машины Москва Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
15 октября 2024, 12:51
Появились кадры с места подрыва СВУ в Москве
Телеканал «360»
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К подорванному на юго-западе Москвы автомобилю прибыли специалисты МЧС и следователи. Видео с обстановкой на месте ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что приехали полиция, скорая помощь и МЧС. Место ЧП оцепили, на парковке работают саперы и следователи.

Машина взорвалась 15 октября возле дома на Профсоюзной улице. По данным следствия, преступники заложили самодельное взрывное устройство между капотом и лобовым стеклом. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок.

Автомобиль принадлежал генеральному директору и соучредителю компании «Шейкер групп» Виктору Мишачеву. СК рассматривает версию о том, что злоумышленники покушались на жизнь бизнесмена из-за его предпринимательской деятельности. Следователи осматривают видео с камер наблюдения и допрашивают свидетелей.

Взрывы Машины Москва
15 октября 2024, 11:07
СК озвучил приоритетную версию подрыва автомобиля в Москве
РИА «Новости»
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Злоумышленники могли подорвать автомобиль на юго-западе Москвы из-за бизнеса, который вел потерпевший. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По его данным, ведомство рассматривает несколько версий случившегося, но приоритетной является связанная с предпринимательская деятельностью владельца машины.

Следователи изучают записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и проводят обыски, отметили в пресс-службе.

Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле на Профсоюзной улице. Преступники установили его между капотом и лобовым стеклом. В результате взрыва ранения получили три человека, в том числе шестилетний ребенок - ему рассекло голову. Одному из пострадавших оторвало часть руки. СК возбудил дело о покушении на убийство.

Уголовное дело Взрывы Москва
15 октября 2024, 09:20
Заочно осужденного мультипликатора Мунтяна объявили в международный розыск
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Создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* объявили в международный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой судебные документы.

«Обвиняемый Мунтян* объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», - уточнил источник агентства.

В сентябре Хорошевский суд Москвы заочно назначил создателю веб-сериала восемь лет колонии общего режима. Срок начнет идти, когда Мунтяна* экстрадируют или задержат на территории России.

Его обвинили в распространении фейков о российской армии.

Уголовное дело возбудили из-за поста Мунтяна* в Telegram-канале, в котором была недостоверная информация о событиях в Буче.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело Россия Москва

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