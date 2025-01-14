Житель Уфы убил и расчленил труп нового парня бывшей сожительницы

По словам собеседника журналистов, убийство произошло еще в конце прошлого года. За помощью к полицейским обратилась сестра погибшего. Следователи вышли на девушку, с которой последние несколько месяцев пропавший состоял в отношениях. Через нее - на ее бывшего парня, который жестоко расправился с соперником.

По словам источника, между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Потасовка закончилась смертью для одного из участников. Второй расчленил тело, разложил останки по пакетам и вывез в лес в сумке.

В минувший понедельник подозреваемого в убийстве задержали. В ходе допроса он дал признательные показания.

В ноябре прошлого года нижегородские силовики задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении тела 86-летнего отца. По версии следствия, мужчина задушил пожилого родственника. Чтобы скрыть преступление, он вывез труп на дачу, где расчленил и сжег.