Житель Тверской области заживо закопал свою любовницу

По версии следствия, преступление произошло восемь лет назад - в ночь с 26 на 27 сентября 2016 года в Московской области. На даче находились жена и любовница обвиняемого. Между женщинами произошел конфликт. Мужчина выстрелил в любовницу из травматического пистолета, после чего она потеряла сознание.

В доме также находилась семилетняя дочь пострадавшей. Чтобы избавиться от малолетней свидетельницы, жена обвиняемого задушила ребенка. Своих жертв супруги закопали во дворе.

Позже экспертиза показала, что в тот момент любовница обвиняемого была еще жива - она погибла, задохнувшись под землей.

Погибшие мать с ребенком долго считались пропавшими без вести. Убийцу арестовали только в прошлом году - он сам указал полиции место захоронения тел. Его жена и соучастница находится в международном розыске.

Летом прошлого года полиция задержала 45-летнего жителя Хилокского района Забайкальского края. Мужчину подозревают в том, что он изнасиловал и пытался заживо похоронить свою 16-летнюю приемную дочь.