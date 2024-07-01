01 июля 2024, 14:51

Житель Тульской области написал «ГУР» на памятнике Жукову в Москве

РИА «Новости»
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Жителя Тульской области, написавшего аббревиатуру Главного управления разведки (ГУР) Украины на памятнике маршалу Георгию Жукову в Москве, задержали. Как сообщил Telegram-канал Baza, совершить подобный поступок его убедили телефонные мошенники.

Мужчине позвонили неизвестные 21 июня и представились сотрудниками Центробанка. Злоумышленники заявили, что мошенники якобы взломали его аккаунт на «Госуслугах» и попытались взять на имя своей жертвы кредиты. Чтобы им помешать, мужчине предложили оформить несколько новых займов и переслать средства на «безопасный» счет.

Он так и сделал, обойдя за три дня три банка. Мужчина собрал все деньги и перевел на указанный счет в общей сложности 881 тысячу рублей.

После транша «сотрудники» ЦБ попросили его отправиться в Москву и ждать дальнейших указаний. Мужчине даже обещали оплатить билет.

В столице его ждало задание - перед отправкой в Центробанк приобрести баллончик с краской и написать на памятнике маршалу кодовое слово, которое якобы поможет поймать мошенников. Во время выполнения задачи жителя Тульской области задержали.

При этом телефонные аферисты пытались обмануть его жену, однако на женщине уже были разные кредиты.

Памятники Москва
01 июля 2024, 14:45
Экс-чиновник Совфеда получил 16 лет колонии за двойное убийство
РИА «Новости»
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Бывший сотрудник Совета Федерации Алексей Коновалов получил 16 лет колонии строгого режима и ограничение свободы на полтора года за убийство пожилых родителей. Об этом со ссылкой на приговор Мосгорсуда сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

В материалах дела указали, что Коновалов расправился со своими родителям в феврале 2023 года и сам обратился в полицию. Сначала бывший чиновник заявил, что нашел мать и отца мертвыми, когда пришел к ним в квартиру. Но в ходе расследования и дальнейших допросов признался, что сам расправился с родными.

Lenta.ru напомнила, что референт аппарата одного из комитетов Совета Федерации сообщил в полицию об убийстве своих родителей - 72-летнего полковника Службы внешней разведки (СВР) в отставке Николая Коновалова и его 74-летней жены Валентины 6 февраля 2023 года.

В ходе допроса мужчина пояснил, что родители перестали отвечать на звонки, что стало причиной его приезда в квартиру. Но следователи установили, что Коновалов находился в доме матери и отца накануне, когда те еще были живы. В результате мужчина признался, что сам расправился с родными после ссоры, а потом имитировал свой приезд.

В минувшее воскресенье, 30 июня приморские следователи объявили о раскрытии убийства 11-летнего школьника, совершенное 30 лет назад. Криминалисты установили, что виновным стал мужчина, который в 1993 году работал сторожем в местном совхозе. В ходе ссоры с мальчиком он задушил ребенка и оставил его тело в лесу.

Мосгорсуд Убийства Приговоры
01 июля 2024, 14:05
Сбежавшего от пьяной матери голого мальчика нашли на дороге в Приморье
РИА «Новости»
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Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности завели против жительницы Владивостока. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, пьяная женщина уснула во время отдыха в Надеждинском районе, а ее сын-инвалид убежал и потерялся.

Блуждающего ребенка нашла местная жительница. Мать после пропажи сына с заявлением в полицию не обращалась, а продолжила отдыхать.

После проверки правоохранителей в отношении женщины завели уголовное дело об оставлении в опасности. Ход и результаты расследования прокуратура поставила на свой контроль.

Осведомленный источник 360.ru заявил, что мальчика обнаружили на проезжей части между Владивостоком и Уссурийском. Ребенок гулял по трассе в голом виде. Пьяную мать мальчика вместе с неизвестным мужчиной нашли спящими в припаркованной машине с открытыми дверями.

В минувшее воскресенье, 30 июня, сотрудники Петербургского главка МЧС нашли семилетнюю девочку, пропавшую на лодке в акватории Финского залива. Как сообщила пресс-служба ведомства, на водную прогулку девочка отправилась с отцом и старшим 13-летним братом.

Когда мальчик выпал из лодки, отец прыгнул за ним в воду и вытащил на берег. Вернувшись к лодке, мужчина не нашел в ней дочь. Девочку обнаружили в прибрежной зоне. Выяснилось, что, когда судно начало относить от берега, ребенок доплыл до суши самостоятельно.

Уголовное дело Дети Приморье
01 июля 2024, 14:00
В Брянске освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве
РИА «Новости»
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Четверым соучастникам похищения итальянского бизнесмена в Москве предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичного главк Следственного комитета.

По данным следствия, в пятницу, 28 июня, на Садово-Триумфальной улице в Москве обвиняемые напали с пистолетом на итальянца, имеющего также российский паспорт, затащили его в автомобиль и, надев наручники и мешок на голову, увезли в Брянск. Там мужчину сутки удерживали в заранее подготовленном месте. Как выяснилось, незадолго до этого потерпевший вступил в конфликт с конкурентом в сфере бизнеса.

Следственный комитет и МВД, проведя совместную работу, установили, где находятся подозреваемые, и вскоре задержали их, а потерпевшего освободили.

Задержанным предъявили обвинение по статье «Похищение человека, совершенное организованной группой». Им грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемых. Продолжается поиск возможных соучастников преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина пытался похитить школьника во дворе жилого дома , но ребенка спасла проходившая мимо женщина.

МВД РФ Следственный комитет России Москва
01 июля 2024, 13:19
В МВД заявили о двукратном росте выявленных миграционных преступлений
РИА «Новости»
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В России фиксируют рост выявленных преступлений по организации незаконной миграции, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Фрагмент выступления министра на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений опубликовала в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.

По данным министра, в стране более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

«Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению… Они действительно активизировались», - указал Колокольцев.

Отдельные противоправные деяния иностранцев вызывают широкий резонанс в обществе, подчеркнул министр. Это, по его словам, провоцирует в том числе повышение уровня межнациональной напряженности.

На фоне этого вопросы борьбы с нелегальной миграции являются стратегически важными, добавил министр. По оценке Колокольцева, тема противодействия подобным нарушениям должна затрагивать компетенцию многих ведомств, а также региональных органов власти.

Решать эти задачи нужно совместными усилиями, выразил уверенность глава МВД.

Мигранты МВД РФ

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