28 марта 2024, 12:24

Житель Ставрополя расстрелял свою семью и свел счеты с жизнью

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В Ставрополе возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчина выстрелил в жену, двух дочерей и свел счеты с жизнью. Тела обнаружил его тесть, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, пожилой мужчина 27 марта приехал к дочери, но сначала не смог войти - дверь частного дома закрыли изнутри. Дозвониться до родственников не получилось.

В итоге он все-таки проник внутрь, обнаружил тела зятя и двух малолетних внучек. У девочек были огнестрельные ранения. Женщина выжила, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«В настоящее время, согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в жену и убил дочерей», - уточнили в СК.

После этого, как полагает следствие, он свел счеты с жизнью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении и убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних. С места преступления изъяли оружие и гильзы, назначили судебные экспертизы.

Источник «Известий» уточнил, что женщина получила ранение височной области. Ее дочери скончались на месте.

Ранее в Курганской области 53-летнего мужчину обвинили в убийстве молодой жены. У них остался восьмилетний сын.

Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
28 марта 2024, 06:12
Жителям Южно-Сахалинска вынесли приговор за экстремизм
РИА «Новости»
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Двух задержанных год назад иностранцев в Южно-Сахалинске приговорили к 2,5 и шести годам колонии за создание ячейки международной экстремистской организации. Об этом сообщило СУ СКР по Сахалинской области.

Их судили по статье 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней». Имея авторитет среди земляков один из преступников в 2022 году создал на территории Сахалина ячейку запрещенной в России международной экстремистской религиозной организации. Он привлек еще одного мигранта и вместе с ним занялся пропагандой, распространением специализированной литературы и проведением конспиративных собраний.

ФСБ задержала мужчин в феврале 2023 года. Суд приговорил лидера ячейки к шести годам тюрьмы, его подельника - к 2,5 года. Приговор вступил в силу.

В Ростове-на-Дону задержали пятерых участников ячейки экстремистской организации. Они промышляли вербовкой.

Суд Терроризм Приговоры
28 марта 2024, 01:17
Утопившего сына знакомых в тазу ставропольца арестовали
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Ленинский суд арестовал жителя Ставрополья, который жестоко расправился с пятилетним ребенком своих знакомых. Он утопил мальчика в тазу и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 мая.

По данным следствия, в ночь убийства подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. Он утопил мальчика, затем поместил тело в полимерный пакет и вынес в мусорный контейнер.

Установлено, что мужчина утопил ребенка в тазу с водой , который находился в ванной. На момент преступления житель Ставрополья был пьян. На допросе он признал вину. Следователи возбудили уголовное дело.

Убийства Суд Дети
27 марта 2024, 23:32
До конца жизни в «гробу». Стало известно, что ждет террористов из Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Жизнь у нападавших на Crocus City Hall после осуждения будут очень тяжелой. О том, какие условия содержания ждут террористов, рассказал ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера четыре-шесть квадратных метров), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать», - сообщил правозащитник.

Суд арестовал восьмерых человек по делу о нападении на Crocus City Hall. Среди них четверо исполнителей: 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов и 25-летний Шамсидин Фаридуни. Все они уроженцы Таджикистана и плохо говорят по-русски.

Еще четырех фигурантов дела следователи подозревают в пособничестве террористам. Это 62-летний Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар, а также Алишер Касимов.

Суд Терроризм Таджикистан Москва Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 20:25
Замглавы ФТС Ягодкину отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следователи предъявили Ягодкиной обвинение в превышении должностных полномочий.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024», - сообщили в суде.

Накануне генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве. По данным Telegram-канала «112», ее заподозрили в коррупции при начислении таможенных пошлин.

Сотрудники полиции обыскали кабинет чиновницы. Следователи предъявили ей обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Суд Таможня Коррупция СИЗО Пошлины Полиция Москва

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