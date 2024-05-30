Житель Симферополя пытался выслать бронежилеты в США
Таможенники перехватили в Москве две посылки с комплектующими военного назначения, которые 40-летний житель Симферополя пытался отправить в США. Об этом сообщили в Федеральном таможенной службе.
«В коробках находились части общевойскового бронежилета, прибор ночного видения, одежда и специальные средства», - передали в ФТС.
Специалисты обыскали склад, который арендовал злоумышленник, и нашли другие бронежилеты и вооружение. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда боеприпасов».
За 2023 год российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей. На Северо-Западном и Западном направлениях засекали в основном оружие, боеприпасы, наркотики и психотропные вещества. На Северном Кавказе предотвратили попытку провезти драгметаллы.