Житель Симферополя пытался выслать бронежилеты в США

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Дочь убитой работницы трапезной подмосковного храма Кристина сообщила 360.ru, что ее не пустили на место происшествия. Там работают следователи.

Житель Подмосковья нанес работнице трапезной в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде 13 ран. Пострадавшая скончалась. Преступление произошло утром 30 мая. Мужчину задержали, с ним работают следователи. Они устанавливают мотивы убийства.

«Меня даже не пустили на место, там работает Следственный комитет», - рассказала она.

На вопрос о том, давно ли ее мать трудилась в храме, девушка не ответила, попросив перезвонить завтра.

«Сегодня очень тяжело. Поймите правильно, не до этого», - сказала Кристина.

Она добавила, что не знает, была ли мать знакома со злоумышленником.

«Я вообще ничего не знаю», - констатировала собеседница 360.ru.