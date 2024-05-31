Житель Севастополя планировал заложить взрывчатку в подъезде дома военнослужащего
В Крыму предотвратили теракт. Житель Севастополя планировал ликвидировать военнослужащего, заложив в подъезде его дома взрывчатку, сообщило региональное управление ФСБ.
Мужчину задержали. Он дал признательные показания, согласился сотрудничать со следствием и рассказал о работе на спецслужбы Украины. По версии правоохранителей, житель Севастополя планировал устроить подрыв в подъезде дома, где жил военный. Нападение удалось предотвратить.
Уголовные дела возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта» и статье 222.1 УК России «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств».