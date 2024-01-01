Житель Саратова нашел тело 14-летней девочки в новогоднюю ночь

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что девочка праздновала Новый год с друзьями.

Затем по какой-то причине она ушла - это было ее решение, ее никто не выгонял. Семья умершей не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и других организациях. Прокуратура взяла дело на контроль и изучает подробности смерти несовершеннолетней.

Похожая ситуация случилась и на Урале, где подросток умер на улице , когда шел с вечеринки к подруге, чтобы выяснить с ней отношения. Помириться школьники не смогли, и мальчик ушел, после чего его тело нашли на улице.

Ранее RT сообщал о нахождении тела пенсионерки 70 лет на обочине дороги в Тульской области. Правоохранители обнаружили у нее повреждения в области головы.