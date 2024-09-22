Житель Ростовской области чуть не убил женщину, выкинув ее в мусоропровод

Работающие над делом о перестрелке у офиса Wildberries следователи имели достаточно времени, чтобы найти основания для задержания бизнесмена Владислава Бакальчука. Об этом 360.ru заявил юрист, первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Он подчеркнул, что не имеет доступа к материалам уголовного дела и не может ничего сказать о том, виновен Бакальчук или нет.

«Материал надо читать. Я же все-таки следственник, я следственный прокурорский работник и без материалов я не могу давать оценки виновности или невиновности человека», - отметил он.

Синельщиков рассказал, что слышал много противоречивой информации по делу о нападении на Wildberries. По его мнению, для установления причастности бизнесмена к совершению преступлений уже прошло достаточно времени.

«Для расследования времени, конечно, недостаточно, но для того, чтобы определиться с тем, можно ли человека задерживать и арестовывать, достаточно, конечно же», - объяснил парламентарий.

По его словам, некоторые преступления требуют больше времени на установление всех причастных, но перестрелка в центре Москвы к таковым не относится.

«Мне кажется, достаточно [времени] было. [Тем более,] в условиях столицы - это же не у черта на куличиках. И, главное, все доказательства здесь в одной куче. Поэтому, наверное, можно было все это установить», - добавил Юрий Синельщиков.

Ранее юрист Дмитрий Григорьев предположил, что суд до сих пор не арестовал Бакальчука , потому что следствие еще не установило все обстоятельства произошедшего. Бизнесмена могли отпустить под подписку о невыезде, добавил он.