Житель Подмосковья посадил пасынка на цепь из-за подозрений в сексе с сестрой

По информации источника, после начала отношений с женщиной мужчина начал вымещать злость на детях. Больше всего досталось 14-летней девочке и ее 12-летнему брату. Он заподозрил подростков в занятии сексом и начал расспрашивать их с применением физической силы.

В один из дней мужчина отвел пасынка в подвал, где посадил его на цепь, и заставил других детей гулять с ним на привязи. Также он избил девочку пультом от телевизора, после того как не сумел найти нужную программу.

Солнечногорский суд приговорил мужчину к четырем годам колонии. Он обязан выплатить по 500 тысяч рублей каждому пострадавшему.

В январе пьяный петербуржец жестоко избил и чуть не задушил ребенка-инвалида сожительницы.