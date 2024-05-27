Житель Подмосковья переехал возлюбленную из-за ее желания расстаться

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По данным следствия, мужчина находился с сожительницей возле кафе на Минском шоссе 26 мая. Сев за руль иномарки, он сбил женщину и продолжил ехать, пока не врезался в деревянное строение. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

«Предварительно установлено, что мужчина совершил данное преступление в результате ссоры на почве желания сожительницы разорвать отношения», - уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Специалисты допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Следствие отправится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

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