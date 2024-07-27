Житель Подмосковья отрезал девушке голову, попытался сбежать и попал под машину

По данным следствия, 24 июля в частном доме в поселке Земляки сожители повздорили. Во время ссоры мужчина заколол девушку ножом, а потом обезглавил ее.

После этого злоумышленник попытался сбежать с места преступления, но попал под колеса автомобиля. Сейчас подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначен комплекс судебных экспертиз», - сообщили в СК.

В начале июля житель Оренбургской области насмерть забил родителей молотком. Затем он спрятал их тела в погреб.

Накануне житель Забайкалья зарубил своего знакомого во время застолья. Мужчина хотел признаться в убийстве, но не смог дозвониться в полицию, сообщил сайт kp.ru.