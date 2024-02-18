Житель Петербурга отрезал другу ухо

Один из мужчин позвал друга для совместного времяпровождения в свою квартиру. В какой-то момент они поссорились.

«Во время ссоры гость схватился за нож и пырнул хозяина жилья в глаз и отрезал ему ухо», - уточнило издание.

Злоумышленника уже задержали, полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее двое петербуржцев пострадали после поножовщины в Василеостровском районе. Драка для обоих закончилась госпитализацией, причем один попал в больницу с ранениями живота, а другой - с черепно-мозговой травмой.

До этого московские полицейские задержали женщину , которую подозревают в убийстве знакомой на юге столицы. По предварительной информации, она ударила ножом не менее четырех раз свою знакомую из-за конфликта.