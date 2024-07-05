05 июля 2024, 16:42

Житель Оренбургской области забил насмерть родителей молотком

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Расправившийся со своими родителями молотком житель поселка Берды Оренбургской области в компании с друзьями не показывал никаких странностей. Об этом 360.ru рассказал знакомый предполагаемого преступника.

«С этим человеком всегда играли в футбол в одной команде, он общался с нормальными ребятами, не употреблял ничего, семья благополучная, учился вполне нормально. В спорте тоже был на высоте, просто обычный человек. Всегда ходил на тренировку, не показывал никаких странностей, все кто играл с ним и был знаком в полном шоке. Что двигало им, непонятно», - сказал он.

Пресс-служба СК России по Оренбургской области уточнила, что убийство произошло 29 июня в доме по улице Хлопуши. По версии следствия, 32-летний сын погибших вооружился молотком и нанес родителям множественные удары по голове. После этого он спрятал тела родственников в погреб. Правоохранители задержали подозреваемого в Москве.

Следователи завели уголовное дело об убийстве двух лиц и направили в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее дачник в Краснодарском крае из ревности зарезал соседа.

Убийства Следственный комитет России
05 июля 2024, 14:51
Для Беркович и Петрийчук попросили по шесть лет колонии
РИА «Новости»
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В ходе прениях сторон на судебном заседании в пятницу прокуратор попросил приговорить режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокаты PRO людей», который освещает деятельность защиты Беркович* — адвоката Ксении Карпинской.

В ходе прениях сторон на судебном заседании в пятницу прокуратор попросил приговорить режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокаты PRO людей», который освещает деятельность защиты Беркович* - адвоката Ксении Карпинской.

«Наказание для Беркович* в виде лишения свободы на срок шести лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в публикации.

Аналогичный приговор прокуратура запросила для Петрийчук*.

Слушания по делу проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме по ходатайству государственного обвинителя.

Следствие полагает, что Петрийчук* приготовила сценарий пьесы «Финист ясный сокол» , в котором содержатся признаки пропаганды и оправдания терроризма. Затем она вместе с Беркович* поставила программу, демонстрируя ее, в том числе, в Сети.

*Физические лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Суд
05 июля 2024, 11:14
Стало известно о втором погибшем от ботулизма
РИА «Новости»
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Умер второй пострадавший от массового заражения ботулизмом. Молодой мужчина проходил лечение в Нижегородской области, сообщил Telegram-канал «112».

Ботулизм диагностировали у 24-летнего парня. Он лежал в отделении реанимации одной из больниц города Дзержинска.

Смертельный случай в Нижегородской области стал вторым. До этого в Костромской области умер 21-летний студент. Его жена рассказала 360.ru, что он попробовал салат с фасолью в гостях у родственников в Нижнем Новгороде и обратился к врачам лишь на вторые сутки.

Массовое отравление произошло в середине июня. В общей сложности пострадали около 400 человек. К 3 июля в больницах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской областей и Татарстана оставались около 70 человек. Цеха сервиса доставки еды «Кухня на районе» временно закрыли, нескольких человек задержали.

Болезни Ботулизм Случаи ботулизма в России
05 июля 2024, 11:07
В Краснодаре кладовщица с игрушечным пистолетом убила двух коллег
РИА «Новости»
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Кладовщица в Краснодаре взяла в заложницы двух коллег и под дулом игрушечного пистолета заставила их выпить таблетки. Женщины скончались. Злоумышленницу задержали на месте преступления, сообщил Telegram-канал Shot.

Вечером 3 июля кладовщица хлебозавода № 6 приехала домой к завскладом и застала у нее еще одну коллегу. Она запугала подруг игрушечным пистолетом и заставила выпить неизвестные таблетки, от которых женщины умерли. После этого гостья позвонила директору хлебозавода и попросила приехать, но вместо начальницы в квартиру на улице Снесарева заявилась полиция. Подозреваемую задержали.

Следователи выяснили, что у нее уже была судимость за кражу. Кроме того, она регулярно конфликтовала с сослуживцами.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Жительнице Краснодара грозит до 20 лет тюрьмы.

В станице Ставропольской пойдет под суд мужчина, который во время пьяных посиделок убил соседа по даче. Он ударил его ножом, а потом вызвал скорую помощь.

Уголовное дело Убийства Краснодар Преступления
05 июля 2024, 10:09
В Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
РИА «Новости»
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В Самаре предотвратили террористический акт на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Управление ФСБ по Самарской области задержало подозреваемого, сообщило РИА «Новости».

«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», - сообщила пресс-служба.

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части первой статьи 205 УК России «Террористический акт». По версии следствия, местный житель в середине 2023 года начал переписываться с участником проукраинской организации и согласился устроить диверсию. Для этого он присматривал места совершения преступлений и собирал самодельные зажигательные устройства. Во время приготовления к теракту на предприятии ОПК его схватили сотрудники ФСБ и отряда ОМОН «Утес».

В Приморье задержали мужчину, который работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Он передавал за границу данные о железнодорожной инфраструктуре.

Терроризм ФСБ

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