Житель Новосибирской области посадил собутыльника на цепь в погребе из-за оформления ИП

Конфликт произошел в апреле этого года. Приятели находились в частном доме в Маслянине. Один из них предложил второму оформить его как индивидуального предпринимателя, но тот отказался и попытался уйти.

Однако злоумышленник помешал ему, ударил несколько раз по лицу, а потом принес металлическую цепь, пристегнул один ее край к ноге приятеля и заставил спуститься в погреб, где прицепил второй край цепи к лестнице.

После этого мужчина отправился пить в одиночестве, заявив потерпевшему, что тот будет сидеть в погребе до утра.

Вскоре он снова вернулся в погреб за знакомым, отвел его в другую комнату, где отобрал мобильник и приковал цепью уже к батарее.

Пострадавший смог освободиться, когда его оппонент уснул. Похищенный телефон он забирать не стал и сбежал из дома. Его оппонент в дальнейшем не стал возвращать гаджет, а сдал его в ломбард.

По факту случившегося возбудили дело по статьям о незаконном лишении свободы и краже. Обвинительное заключение по нему уже утвердили, отметили в ведомстве. Материалы направили в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.