Житель Мытищ несколькими ударами отправил бывшую жену в реанимацию

Читайте нас в:

В ведомстве уточнили, что 17 мая бывшие супруги сильно поссорились из-за бытовых разногласий в мытищинском парке.

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину в живот и спину. Пострадавшая получила серьезные травмы, ее увезли в реанимацию.

Нападавшего сразу же задержали сотрудники полиции. Следователи и криминалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве умерла супруга депутата , которая до этого обвиняла его в побоях. Женщина обращалась в полицию, но коллеги убедили ее забрать заявление. Точную причину смерти москвички установит экспертиза.