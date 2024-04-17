17 апреля 2024, 18:56

Житель Москвы убил и расчленил собутыльника и для прикрытия переписывался с его отцом

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Следствие ходатайствует об аресте 47-летнего жителя Москвы, признавшегося в убийстве 46-летнего собутыльника. По предварительным данным, мужчины поругались, один из них убил второго, расчленил его тело и спрятал в лесополосе, а чтобы замести следы, переписывался от имени собутыльника с его отцом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Преступление произошло еще 23 февраля. Предварительно, двое знакомых выпивали в кафе, а после этого, на улице, поссорились. Старший из них набросился на младшего с кулаками. От ударов тот скончался на месте. Злоумышленник присыпал тело снегом, забрал у убитого телефон и ключи от квартиры. Через несколько дней он решил вернуться на место преступления, перевезти тело в лесополосу в Сергиев Посад, расчленить там и оставить. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина переписывался от имени своей жертвы с его отцом.

Однако через некоторое время правоохранители все же получили сообщение об исчезновении 46-летнего жителя. Следователи и сотрудники уголовного розыска детально установили маршрут его передвижения в день пропажи, осмотрели записи с камер видеонаблюдения. В итоге собутыльника задержали. Мужчина признал вину и подробно рассказал, как совершил убийство.

Следствие будет ходатайствовать о его взятии под стражу.

В начале апреля в Балашихе задержали женщину, которая созналась в убийстве отца. Она рассказала, что поссорилась с родственником, зарезала его, расчленила и спрятала части тела в холодильник.

Убийства Преступления Следственный комитет России Москва
17 апреля 2024, 16:14
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина
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Верховный суд отменил апелляционное решение по уголовному делу о госизмене, возбужденному в отношении 71-летнего доктора технических наук, профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

Материалы дела направили на новое рассмотрение в первую апелляционную инстанцию.

Голубкина заподозрили в передаче материалов, содержащих государственную тайну, за границу. В июне 2023 года его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным, однако адвокаты ученого подали кассационную жалобу в Верховный суд.

Через несколько месяцев коллегу Голубкина, работавшего в МФТИ ученого-физика Анатолия Губанова также приговорили к 12 годам в колонии строгого режима по делу о госизмене. Материалы дела - под грифом «совершенно секретно», поэтому подробности неизвестны.

Уголовное дело Суд Адвокаты Приговоры Ученые
17 апреля 2024, 12:00
Дело о гибели журналистки Бабаевой в Крыму дошло до суда
РИА «Новости»
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Уголовное дело о гибели экс-главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой передали в Симферопольский райсуд. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на вдовца журналистки Евгения Двоскина.

Он отметил, что дело возбудили о причинении смерти по неосторожности, обвиняемым выступает некий Игорь М. Заседание суда назначили на утро 15 мая.

Бабаева погибла в октябре 2022 года в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования близким журналистки и отметил, что она была настоящим профессионалом и прекрасным человеком.

Светлана Бабаева была выпускницей юрфака МГУ, работала в газете «Московские новости», в «Известиях», была главой представительства РИА «Новости» в Великобритании и США. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал смерть Бабаевой невосполнимой утратой для российской журналистики.

Уголовное дело Суд Крым
17 апреля 2024, 10:58
Обнаружилась квартира, где ликвидировали готовившего теракт в синагоге Москвы боевика
РИА «Новости»
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Ликвидированный террорист, готовивший, предположительно, нападение на синагогу в Москве, жил неподалеку от нее и не привлекал внимания соседей. Об этом сообщило РИА «Новости».

На прошлой неделе в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в столице. В ведомстве указали, что боевиком оказался 22-летний иностранец, побывавший в тюрьме у себя на родине. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление, поэтому правоохранители открыли ответный огонь.

Глава Федерации еврейских общин России раввин Довид Карпов сообщил РИА «Новости» , что террориста ликвидировали неподалеку от синагоги «Даркей Шалом» в районе Отрадное.

Корреспондент агентства узнал, что боевик жил в панельном 22-этажном доме на последнем этаже. Здание располагается в двух километрах от синагоги - в 20 минутах ходьбы или четырех минутах езды на автомобиле.

Сейчас квартира, где устранили террориста, опечатана дежурной частью МВД по району Отрадное. В одном окне нет стекла.

Соседка по этажу рассказала журналистам, что не была лично знакома с мужчиной. Во время спецоперации ФСБ дома ее не было.

«Он вел себя тихо, в квартире часто горел свет», - отметила женщина.

Другой житель дома сообщил, что пару недель назад видел на первом этаже в подъезде группу иностранцев, но не знает, был ли среди них террорист. Сейчас жильцы дома решают вопрос об установке пропускной системы в подъезде или о консьерже.

По данным ФСБ, боевик хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. На кадрах из квартиры террориста , которые показало ведомство после его ликвидации, можно увидеть отверстия от пуль в окне.

Терроризм ФСБ Москва
17 апреля 2024, 10:20
Магаданец убил охранника в торговом центре после жалобы на кражу
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В Магадане будут судить 21-летнего местного жителя за убийство охранника ТЦ. Предположительно, он зарезал мужчину после того, как тот пожаловался его матери на кражу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 1 января этого года обвиняемый и 48-летний мужчина распивали алкоголь в пункте охраны торгового центра на проспекте Карла Маркса. Во время застолья молодой человек украл у охранника кошелек, в котором лежали 3700 рублей. Потерпевший, пытаясь вернуть деньги, пришел к матери злоумышленника и рассказал ей о краже. Однако во время беседы они поругались, о чем узнал обвиняемый.

Днем 28 января, приняв алкоголь и наркотики, молодой человек взял из дома нож и отправился на работу к охраннику. Он нанес как минимум 18 ударов ножом, от чего мужчина умер на месте от обильной кровопотери. В момент нападения в пункте охраны находился 23-летний очевидец, который просил обвиняемого успокоиться, но тот в ответ пообещал расправиться и с ним.

В ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.

Ранее в Новосибирской области женщину заподозрили в убийстве своей подруги. Предположительно, причиной жестокой расправы стали «гробовые» деньги.

Убийства Поножовщины

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