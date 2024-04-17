Житель Москвы убил и расчленил собутыльника и для прикрытия переписывался с его отцом

Преступление произошло еще 23 февраля. Предварительно, двое знакомых выпивали в кафе, а после этого, на улице, поссорились. Старший из них набросился на младшего с кулаками. От ударов тот скончался на месте. Злоумышленник присыпал тело снегом, забрал у убитого телефон и ключи от квартиры. Через несколько дней он решил вернуться на место преступления, перевезти тело в лесополосу в Сергиев Посад, расчленить там и оставить. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина переписывался от имени своей жертвы с его отцом.

Однако через некоторое время правоохранители все же получили сообщение об исчезновении 46-летнего жителя. Следователи и сотрудники уголовного розыска детально установили маршрут его передвижения в день пропажи, осмотрели записи с камер видеонаблюдения. В итоге собутыльника задержали. Мужчина признал вину и подробно рассказал, как совершил убийство.

Следствие будет ходатайствовать о его взятии под стражу.

В начале апреля в Балашихе задержали женщину, которая созналась в убийстве отца. Она рассказала, что поссорилась с родственником, зарезала его, расчленила и спрятала части тела в холодильник.