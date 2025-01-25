Житель Москвы распылил в лицо контроллеру аэрозольный баллончик

По ее данным, пассажир распылил в лицо старшего инспектора-контролера аэрозольный баллончик. Нападавшим оказался уже имеющий судимость мужчина. Против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«В ответ на законное требование представителя власти о предъявлении документов, подтверждающих факт оплаты проезда, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо женщине», - отметили в пресс-службе.

Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее петербуржец пожаловался, что водитель, кондуктор и контролер избили его в автобусе. По словам мужчины, его выкинули из автобуса, и в результате он получил травмы плеча и колена.