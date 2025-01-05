05 января 2025, 17:54

Житель Ленобласти зарезал жену во время ссоры

РИА «Новости»
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Житель Ленинградской области после ссоры с супругой пырнул ее ножом в спину. От полученного ранения женщина умерла, сообщило издание Neva.Today.

По его информации, 4 января в одном из домов на Школьной улице 66-летний россиянин и его 70-летняя жена распивали алкоголь и поссорились. Во время конфликта мужчина зарезал свою супругу.

Его задержали и отправили под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

О том, что произошло убийство, полиции рассказал зять погибшей. Именно он нашел тело родственницы в квартире.

В Санкт-Петербурге пьяный 17-летний школьник убил своего отца. Подросток пришел домой посреди ночи и стал требовать ключи от машины. После отказа он на глазах бабушки и матери ударил отца ножом в сердце. От ранения мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали подростка. После проверки следователи могут возбудить против него уголовное дело.

Уголовное дело Убийства Ленинградская область
05 января 2025, 15:30
Появилось видео задержания поджигателей поездов в Подмосковье
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Сотрудники транспортной полиции Москвы задержали злоумышленников, поджигающих поезда в Лобне и Дмитрове. Кадры оперативных мероприятий появились в распоряжении у 360.ru.

Подозреваемыми оказались жители Московской области 2001 и 2004 годов рождения. Они признались, что действовали по указанию неустановленного куратора, которое получили в мессенджере. Их мотивом было денежное вознаграждение, заказчик обещал выплатить 150 тысяч рублей.

Ночью молодые люди с помощью спичек и горюче-смазочных материалов сначала подожгли один поезд. Увидев, что пожар самоликвидировался, они решились на вторую попытку поджога, но уже другого электропоезда и в другом месте.

Следователи завели уголовное дело за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых арестовали. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Екатеринбурге четырех подростков арестовали за подготовку теракта. Они собирались устроить взрыв в центре города с помощью самодельного взрывного устройства.

Задержания Видео Поезда
05 января 2025, 15:06
Арестованных за подготовку теракта в Екатеринбурге подростков проверят психиатры
Пресс-служба Следственного комитета
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В Екатеринбурге арестовали подростков, готовивших террористический акт с самодельным взрывным устройством. Им проведут психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Четырех несовершеннолетних подозреваемых, которые собирались устроить взрыв в центре города, задержали накануне сотрудники Федеральной службы безопасности. Двум из них 5 января предъявили обвинение еще в одном преступлении - теракте, совершенном группой лиц по предварительном сговору.

По версии следствия, в ночь на 22 декабря 2024 года подростки подожгли служебный автомобиль, принадлежащий Главному управлению МВД по Свердловской области. Целью преступления были устрашение населения и дестабилизация органов власти. Оба уголовных дела объединили в одно производство.

«С учетом установленных обстоятельств в ходе расследования планируется провести в отношении обвиняемых судебную психиатрическую экспертизу», - рассказали в СК России.

Ранее стало известно, что задержанным на момент совершения преступлений было 16-17 лет. Они разделяли идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Уголовное дело Преступления Взрывы Екатеринбург Свердловская область Следственный комитет России
05 января 2025, 13:40
Поджигателями электропоездов в Лобне и Дмитрове оказались два юноши
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За поджог электропоездов в Лобне и Дмитрове правоохранители задержали двух юношей — жителей Подмосковья 2004 и 2001 годов рождения. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, подозреваемые устроили диверсии в Лобне и Дмитрове по заданию кураторов.

«За поджоги им пообещали более 150 тысяч рублей, однако никаких денег они не получили», - отметил собеседник 360.ru.

Суд постановил отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца.

Пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО сообщила, что кураторы связались с преступниками с помощью мессенджера. Злоумышленники сначала подожгли поезд в Лобне, но пожар не разгорелся, поэтому они совершили вторую попытку диверсии, уже в Дмитрове.

Из-за действий диверсантов полностью выгорела кабина машиниста, электричку пришлось снять с эксплуатации. В результате поджогов никто не пострадал.

Суд Лобня Преступления Дмитров
05 января 2025, 11:38
Влез через окно в ванной. В деревне под Петербургом домушник украл миллион рублей
РИА «Новости»
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В деревне Старая Пустошь в Ленинградской области вор пробрался в дом через окно в ванной комнате. Об этом каналу РЕН ТВ сообщили в правоохранительных органах.

Злоумышленник проник в жилище, принадлежащее бизнесмену, вечером 4 января. Он отжал пластиковую раму окна в ванной на первом этаже.

Преступник похитил деньги и ювелирные украшения, которые хозяева хранили в тумбочке в спальне. Общая сумма ущерба составила миллион рублей. Полиция начала расследование и поиск домушника.

Ранее сиделка в Москве обокрала 100-летнего пенсионера: 35-летняя злоумышленница сговорилась со знакомым и вместе они похитили у старика коллекцию монет и военные награды.

Родственники пострадавшего обратились в правоохранительные органы. Сиделку нашли и арестовали. Против нее завели уголовное дело. Теперь преступницу ждет тюрьма.

Кражи

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