Житель Ленобласти зарезал жену во время ссоры

По его информации, 4 января в одном из домов на Школьной улице 66-летний россиянин и его 70-летняя жена распивали алкоголь и поссорились. Во время конфликта мужчина зарезал свою супругу.

Его задержали и отправили под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

О том, что произошло убийство, полиции рассказал зять погибшей. Именно он нашел тело родственницы в квартире.

В Санкт-Петербурге пьяный 17-летний школьник убил своего отца. Подросток пришел домой посреди ночи и стал требовать ключи от машины. После отказа он на глазах бабушки и матери ударил отца ножом в сердце. От ранения мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали подростка. После проверки следователи могут возбудить против него уголовное дело.