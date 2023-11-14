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По данным ведомства, утром 13 ноября дома в Октябрьском районе мужчина ударил ножом дочь, жену и мать. От полученных ранений они скончались. Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - указали в ведомстве.

Согласно данным Telegram-канала Mash, причиной убийства мог стать отказ супруги в интимной близости.

На хуторе Сеймский мужчина встретил жену, которая возвращалась с ночной смены из городской клинической больницы, где работала санитаркой. Супруг намекнул на интимную близость, однако женщина отказала. Она сослалась на усталость и недомогание.

Муж продолжил настаивать, поэтому ситуация переросла в скандал. Крики разбудили его 62-летнюю парализованную мать и дочь. Последняя пыталась успокоить отца. Однако мужчина схватил нож и зарезал всех троих.

В публикации уточнили, что он сам явился в полицию и рассказал об убийстве.