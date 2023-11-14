14 ноября 2023, 14:57

Житель Курской области убил жену, дочь и мать из-за отказа в интимной близости — СМИ

Пресс-служба Следственного комитета
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Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве жены, дочери и пожилой матери. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 13 ноября дома в Октябрьском районе мужчина ударил ножом дочь, жену и мать. От полученных ранений они скончались. Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - указали в ведомстве.

Согласно данным Telegram-канала Mash, причиной убийства мог стать отказ супруги в интимной близости.

На хуторе Сеймский мужчина встретил жену, которая возвращалась с ночной смены из городской клинической больницы, где работала санитаркой. Супруг намекнул на интимную близость, однако женщина отказала. Она сослалась на усталость и недомогание.

Муж продолжил настаивать, поэтому ситуация переросла в скандал. Крики разбудили его 62-летнюю парализованную мать и дочь. Последняя пыталась успокоить отца. Однако мужчина схватил нож и зарезал всех троих.

В публикации уточнили, что он сам явился в полицию и рассказал об убийстве.

Убийства Семья
14 ноября 2023, 15:51
СК озвучил ущерб театрам от действий перекупщиков билетов
РИА «Новости»
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Преступная группа, нелегально занимавшаяся перепродажей театральных билетов, нанесла российским учреждениям культуры ущерб примерно на девять миллионов рублей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе СК России.

Группа злоумышленников создала сайты-двойники, с помощью которых продавала билеты в Мариинский, Большой и Малый театры, консерваторию имени Петра Чайковского и другие культурные учреждения.

«Им причинен материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков в общей сумме более девяти миллионов рублей», - указали в пресс-службе.

На сайтах-двойниках преступники увеличивали стоимость билетов и похищали деньги. Всего в мошеннической схеме участвовали около 150 человек, в том числе программисты, продавцы билетов, рекламные менеджеры и другие. Поддельные сайты закрыли, преступников ждет следствие и суд.

Ранее кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о новой мошеннической схеме , которую используют злоумышленники. Они звонят сотрудникам вузов от имени замминистра образования или ректора, а потом отправляют вредоносную ссылку.

Санкт-Петербург Мошенничество Театры Следственный комитет России
14 ноября 2023, 13:38
Мужчина украл из иномарки в Москве миллион рублей
РИА «Новости»
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На улице Сергея Макеева в Москве мужчина вскрыл кодовый замок дорогой иномарки и похитил из нее один миллион рублей. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль возбуждение уголовного дела против злоумышленника, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранительных органов, мужчина открыл машину с помощью специального технического устройства, сел на пассажирское сидение и обыскал ее. В бардачке и подлокотнике он нашел один миллион рублей и скрылся с места преступления.

Против злоумышленника планируют возбудить дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В пятницу, 10 ноября, полицейские задержали ранее судимую женщину по подозрению в кражах со взломом из магазинов на Большой Якиманке в Москве.

Прокуратура РФ Кражи Москва 2023
14 ноября 2023, 11:05
Владельца Telegram-канала «Утро Дагестан» объявили в розыск
Unsplash
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Владельца Telegram-канала «Утро Дагестан», через который призывали к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, Абакара Абакарова объявили в розыск. Его данные появились в базе розыска МВД России.

В карточке Абакарова ведомство указало, что он родился в Махачкале в январе 1976 года. Основанием для розыска стала статья уголовного кодекса, но какая именно, в МВД не уточнили. Информацию об особых приметах мужчина правоохранители также не опубликовали.

В начале ноября источник «Известий» раскрыл личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан». По данным издания, Абакаров живет в Стамбуле и работает на Запад в рамках информационной борьбы.

Мужчина зарегистрировал «Утро Дагестан» на украинский номер в марте 2022 года. Ресурс образовал сетку из 17 Telegram-каналов с аудиторией от 20 до 500 тысяч человек.

После беспорядков в Махачкале создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что администрация мессенджера заблокирует «Утро Дагестан». Предприниматель обвинил канал в призывах к насилию и в нарушении правил всего цивилизованного мира.

Дагестан МВД РФ
14 ноября 2023, 09:46
Наркокурьер с 2 кг наркотиков пытался сбежать от подмосковных полицейских
Пресс-служба МВД
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В Раменском городском округе остановили автомобиль каршеринга. У водителя нашли два килограмма синтетических наркотиков. Мужчина пытался сбежать, но его схватили и отправили в изолятор, сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

Патрульно-постовая служба остановила автомобиль каршеринга в деревне Верея. Во время проверки документов 31-летний водитель родом из Ярославской области сильно нервничал. Когда полицейские решили досмотреть его вещи, мужчина вышел из машины и попытался сбежать.

Его догнали, а в сумке нашли сверток с веществом светлого цвета - по результатам анализа, больше двух килограммов синтетического наркотика. Мужчина вез запрещенное вещество в Люберецкий городской округ.

Наркокурьера задержали и возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК России «Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Раменский горсуд постановил заключить его под стражу.

На юго-западе Москвы госавтоинспекторы остановили такси, которое перевозило пассажиров с партией наркотиков. У них изъяли около двух килограммов психотропного вещества.

Наркотики Люберцы Полиция Раменское

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