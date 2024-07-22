Житель Красноярска из-за 800 рублей убил двух девушек кувалдой

В июне 2000 года 16-летние подруги в Кодинске пришли в гараж к 19-летнему знакомому, который задолжал им 800 рублей. Парень не хотел возвращать деньги и ударил девушек кувалдой по голове. Тела он сбросил в яму.

Мать одной из погибших в тот же день обратилась в полицию, однако расследование затянулось. При повторном рассмотрении правоохранители вышли на жителя Красноярска. Он признал вину и показал место, где спрятал тела девушек. Их костные останки и вещи нашли в яме на глубине 5,5 метра. Состоялся суд. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве участника спецоперации. Ночью 14 июля между мужчинами произошел конфликт с поножовщиной.