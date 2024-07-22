22 июля 2024, 08:53

Житель Красноярска из-за 800 рублей убил двух девушек кувалдой

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В Красноярском крае раскрыли убийство двух девушек 24-летней давности. Суд приговорил напавшего на них мужчину к 13 годам колонии, сообщила Lenta.ru.

В июне 2000 года 16-летние подруги в Кодинске пришли в гараж к 19-летнему знакомому, который задолжал им 800 рублей. Парень не хотел возвращать деньги и ударил девушек кувалдой по голове. Тела он сбросил в яму.

Мать одной из погибших в тот же день обратилась в полицию, однако расследование затянулось. При повторном рассмотрении правоохранители вышли на жителя Красноярска. Он признал вину и показал место, где спрятал тела девушек. Их костные останки и вещи нашли в яме на глубине 5,5 метра. Состоялся суд. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве участника спецоперации. Ночью 14 июля между мужчинами произошел конфликт с поножовщиной.

Уголовное дело Убийства Суд Приговоры Красноярский край
21 июля 2024, 16:45
Арестованного по делу о растрате экс-мэра Кизилюрта вывезли из СИЗО в больницу
РИА «Новости»
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Обвиняемого в растрате в особо крупном размере бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в больницу. По данным «Московского комсомольца», бывшего чиновника нашли в камере с кровоточащими ранами, свойственными для попыток суицида.

По данным журналистов издания, обвиняемый Магомедов пройдет лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Под стражей он находится с 4 октября прошлого года. Меру пресечения выбрал Басманный суд Москвы. Бывшего чиновника обвинили в крупной растрате бюджетных денег.

По данным «Коммерсанта» , речь идет о хищении десятков миллионов рублей, которые республиканское Министерство спорта получало на проведение мероприятий. Также следователи пообещали проверить Магомедова на причастность к получению взяток и хищениям, а также на связь с криминальными авторитетами.

Обвиняемого в растрате в особо крупном размере бывшего министра спорта Дагестана и экс-мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова увезли из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в больницу. По данным «Московского комсомольца» , бывшего чиновника нашли в камере с кровоточащими ранами, свойственными для попыток суицида.

Дагестан Больницы СИЗО Москва
21 июля 2024, 14:59
В Москве будут судить грабителя, пытавшегося украсть из машины 46 млн рублей
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Мужчина, пытавшийся похитить 46 миллионов рублей из припаркованной иномарки в Москве, предстанет перед судом. Видеозапись момента преступления опубликовали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Фигуранту дела предъявили обвинение в покушении на грабеж в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей.

Преступление произошло в марте на Малой Пироговской улице. Злоумышленник воспользовался тем, что водитель отошел от припаркованной машины, разбил стекло и вытащил сумму, в которой было 46 миллионов рублей. Остановил грабителя очевидец.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Суд Прокуратура РФ Москва
21 июля 2024, 09:35
Следствие проведет экспертизы со всеми пострадавшими при теракте в «Крокусе» после лечения
РИА «Новости»
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После завершения лечения всех пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» следствие проведет с ними судебно-медицинские экспертизы. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы сообщило РИА «Новости».

«По уголовному делу необходимо провести судебно-медицинские экспертизы после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов, а также получить заключения по назначенным судебным экспертизам ранее», - указали в тексте постановления.

Всего СК опросил в качестве потерпевших порядка 1700 человек, в статусе свидетелей по делу проходят свыше 800. Правоохранители провели порядка 20 обысков, назначили около 650 различных судебных экспертиз, среди которых - дактилоскопические, инженерно-строительные, пожарно-технические, баллистические и судебно-медицинские.

Жертвами теракта в «Крокусе» стали 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что организатор теракта находится за границей.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
21 июля 2024, 08:39
Стали известны подробности вербовки подрывника железной дороги под Рязанью
РИА «Новости»
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Признавший вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики полностью раскаялся в содеянном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурант признался, что он должен был получить от украинских кураторов 15 тысяч долларов за совершенное преступление.

При этом Сидики сам вышел на спецслужбы Украины в одном из запрещенных в России мессенджеров и добровольно был завербован.

«Ему пообещали выплатить 15 тысяч долларов США. Обещанных денег, как ни странно, он не получил», - отметили правоохранители.

Подрыв взрывного устройства произошел 11 ноября 2023 года на перегоне между станциям Блокпост и Рыбное в Рязанской области. В результате ЧП с путей сошли 19 вагонов грузового поезда.

Ранее оперативники ФСБ по подозрению в государственной измене задержали жителя Великого Новгорода.

СБУ Терроризм Россия

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