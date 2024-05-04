Житель Красногорска до смерти избил пожилого отца

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Отец и сын поругались на бытовой почве 29 апреля. Во время ссоры мужчина избил пенсионера, тот скончался от множественных травм.

На следующий день обвиняемый нашел тело пожилого отца и самостоятельно вызвал сотрудников полиции. Он рассказал им об обстоятельствах и мотивах преступления.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СК.

Подобная история произошла в начале апреля в Волгоградской области. В Киквидзенском районе 55-летний мужчина до смерти избил пожилого отца и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина поссорился с 86-летним папой и впал в ярость.