Житель Карачаево-Черкессии пытался зарубить топором двух собак

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В полицию обратилась жительница Черкесска. Она сообщила, что мужчина жестоко обращался с животными во дворе многоквартирного дома на улице Космонавтов.

«В ходе проведенной проверки, следователем установлено, что, имея преступный умысел, <…> используя кухонный топор, предвидя наступление гибели животного и сознательно желая этого, мужчина умышленно нанес ранения животным», - сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ангарске местный житель получил три года и два месяца лишения свободы за жестокое обращение с животным. Мужчина сбросил щенка с четвертого этажа балкона.