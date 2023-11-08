08 ноября 2023, 09:19

Житель Ижевска забил старшую сестру до смерти из-за детских обид

Википедия
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Житель Ижевска забил насмерть свою 41-летнюю сестру молотком. Предполагаемым мотивом убийства стали детские обиды 20-летнего юноши. Организовать преступление ему помог бывший супруг женщины, сообщил Telegram-канал Shot.

Все произошло на 9-й Подлесной улице. Около полуночи местная жительница возвращалась домой привычным маршрутом через гаражи. Младший брат и бывший муж уже поджидали ее в припаркованной машине.

«Когда женщина проходила мимо, парень выскочил и несколько раз ударил ее молотком по голове», - указали в публикации.

После произошедшего 48-летний подельник схватил и увез пострадавшую. При этом орудие преступления и сумку жертвы злоумышленники выбросили в ближайший пруд.

Правоохранители успели задержать убийц уже утром. Молодой человек объяснил, что пошел на такой шаг из-за ненависти к сестре, с которой в детстве они постоянно ругались. Однако у экс-супруга был свой мотив: отношения с женщиной оказались для него непростыми после бракоразводного процесса. У пары осталось двое детей.

За убийство группой лиц по предварительному сговору мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

Громкое убийство молотком произошло весной текущего года в Петербурге. Девятиклассник и по совместительству стример забил до смерти свою 13-летнюю знакомую в лесу.

Смертность Убийства Преступления Россия
08 ноября 2023, 09:55
Мужчину, пытавшегося угрожать жене военкора Коца, задержали в Москве
РИА «Новости»
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Мужчину, который пытался угрожать жене военного корреспондента Александра Коца, задержали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Против злоумышленника возбудили дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 7 ноября задержанный, находясь на лестничной площадке в подъезде дома, где живет Коц, попытался оказать психическое воздействие на его супругу.

«Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста», - подчеркнули в Следкоме.

Правоохранители оперативно задержали 28-летнего мужчину. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК для допроса.

СК РФ
08 ноября 2023, 09:26
Незнакомец явился домой к военкору Коцу и угрожал его жене — СМИ
РИА «Новости»
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Полиция возбудила уголовное дело после того, как домой к военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу пришел незнакомец и, не получив нужной информации, угрожал его жене. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Около 13 часов 7 ноября в дверь квартиры постучали. Жена журналиста открыла, на пороге стоял неизвестный ей мужчина. Он начал расспрашивать ее об Александре Коце, требовать с ним встречи и угрожать женщине.

Она вызвала полицию, но к приезду наряда мужчина скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 144 УК России «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Военкор в своем Telegram-канале этот случай не комментировал.

После смерти журналиста Владлена Татарского (Максима Фомина) некоторые российские политологи получили посылки с гипсовыми статуэтками. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предупреждал о возможной подготовке терактов.

Уголовное дело Журналистика
08 ноября 2023, 04:35
Неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку в подъезде жилого дома в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Екатеринбургские полицейские ищут мужчину, который изнасиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке жилого дома в Академическом районе города. Об этом написало издание Ura.ru со ссылкой на одного из жильцов дома.

По словам собеседника издания, мужчина напал на школьницу вечером в пятницу, 3 ноября. Сейчас по квартирам ходит участковый и допрашивает жильцов дома, которые узнали о преступлении со слов полицейских.

В следственном управлении СКР по Свердловской области отказались комментировать запрос корреспондента.

Ранее стало известно, что полицейские разыскивают пассажира рейса Сургут - Санкт-Петербург, который на протяжении всего полета приставал к девятилетней девочке в самолете. 80-летний пассажир представился массажистом и насильно делал ребенку массаж. Школьница сообщила, что мужчина начал приставать после того как узнал, что она летит без родителей.

Педофилы Екатеринбург Изнасилования
08 ноября 2023, 01:46
Мошенник взял в аренду машину за 17,5 миллиона рублей и не вернул
Freepik
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В Санкт-Петербурге мужчина взял в аренду внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 17 с половиной миллионов рублей и не вернул. Об этой криминальной истории рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Группа мошенников совершила преступление в марте 2022 года. Злоумышленники подготовили поддельные документы - паспорт и водительские права - по которым один из них арендовал дорогостоящий автомобиль. Получив от ключи от машины, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Компания оценила ущерб от обмана в 17 с половиной миллионов рублей - именно столько стоил похищенный «Гелендваген».

Полиция задержала мошенника. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначили ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года.

В октябре в Москве задержали девушку, подозреваемую в угоне машины каршеринга. По данным следствия, автоледи увидела на улице арендный «Москвич», который оказался открытым, и решила прокатиться. Но во время поездки девушка не справилась с управлением, врезалась в ограждение, после чего скрылась с места происшествия.

Хищения Суд Кражи Машины Полиция

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