Житель Ивановской области накачал годовалого сына наркотиками

По версии следствия, 31-летний житель Кинешмы ввел в организм годовалого сына наркотик. Мальчик потерял сознание, его доставили в больницу, а затем поместили в реанимацию. Мать ребенка в это время была на работе.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. С места преступления изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

Как выяснилось, подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление запрещенных веществ».

Ранее двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками. Мать оставила дочь с сожителем ненадолго, а затем на прогулке заметила, что девочка ведет себя странно. Родительница вызвала бригаду скорой помощи.