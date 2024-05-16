Житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе

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Преступление произошло утром 16 мая. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы оформить развод. В какой-то момент 25-летний мужчина достал нож и нанес множество ударов жене. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчину задержали сотрудники частного охранного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». На допросе мужчина признал вину и заявил, что раскаивается.

Пара заключила брак месяц назад, сообщил Telegram-канал Shot. У покойной осталась 11-месячная дочь.

В Курганской области по подозрению в убийстве жены задержали 53-летнего мужчину. Он заявил, что пошел на преступление из ревности.