13 февраля 2024, 09:01

Житель Иркутской области зарезал двух человек из ревности

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жителю города Тайшет Иркутской области предъявили обвинение в совершении двойного убийства и поджога дома. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

По данным правоохранителей, 44-летний местный житель под влиянием алкоголя в ночь на 26 января пришел в дом бывшей возлюбленной, которая к тому времени уже проживала с другим мужчиной. На почве ревности он нанес женщине и ее сожителю ножевые ранения, они скончались на месте.

Мужчина в течение пяти дней проживал в доме с убитыми и ходил на работу. Затем он вынес бытовую технику и совершил поджог, чтобы скрыть все следы преступления.

Подозреваемого отправили под стражу на два месяца, над делом работает следственная группа.

В конце января житель Санкт-Петербурга зарезал супругу и получил восемь лет колонии строгого режима.

Убийства Иркутская область Мужчины Следственный комитет России
13 февраля 2024, 05:04
Напавшие на участника СВО в Уссурийске школьники стояли на профучете
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Школьники, подозреваемые в избиении и ограблении участника специальной военной операции, состояли на профилактическом учете. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже. Будем разбираться, пока проводится проверка», - сообщила омбудсмен.

Романова добавила, что почти все нападавшие - дети из проблемных или неполных семей. По ее словам, им нужно было уделять больше внимания: как школе, так и другим органам системы профилактики.

По версии следствия, в конце января группа школьников проникла в квартиру к бойцу СВО. Хулиганы избили военнослужащего и похитили его имущество на семь тысяч рублей. Нападавшим было по 15 и 16 лет.

В понедельник, 12 февраля, подростков задержали. По факту преступления возбудили два уголовных дела. Одно против нападавших по статье о грабеже, а другое - по статье «Халатность» в отношении органов системы профилактики.

Драки Дети Школы Ограбления Преступления Военные Школьники Полиция
12 февраля 2024, 19:01
Экс-директору московской клиники предъявили обвинение по делу о смерти пациентки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего генерального директора московской клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского обвинили в оказании услуг, повлекших смерть пациентки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации)», - уточнили в ведомстве.

Серебрянского задержали 10 февраля в аэропорту по прилете из Турции и отвезли в следственный изолятор. Он сбежал из страны в 2021 году, скрываясь от правосудия. По делу о смерти пациентки уже осудили двух бывших коллег гендиректора.

Во время расследования выяснилось, что в клинике выдавали фальшивые свидетельства о смерти. Вскрытия практически не проводились: из 250 проверенных случаев процедуру осуществили только в восьми.

Кроме того, Савеловский суд Москвы обязал клинику «Медицина 24/7» выплатить 50 миллионов рублей родственникам продюсера Владимира Арцибашева , который умер в этой больнице в октябре 2019 года. Его вдова утверждала, что бизнесмена лечили неправильно.

Уголовное дело Больницы Медицина Следственный комитет России Москва
12 февраля 2024, 18:20
Астраханец изнасиловал и выбросил с пятого этажа беременную знакомую
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина изнасиловал беременную женщину и столкнул ее с пятого этажа в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной версии, подозреваемый находился в квартире со своей знакомой, которая ждала ребенка. Пьяный мужчина изнасиловал астраханку и совершил «иные действия сексуального характера».

Чтобы скрыть следы преступления, он ударил жертву, а затем вытолкнул в открытое окно. Пострадавшая упала с высоты пятого этажа и получила многочисленные травмы. Женщину госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.

Подозреваемый попытался скрыться, но его оперативно задержали сотрудники полиции. В настоящее время он находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Тюменской области арестовали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда в октябре 2023 года.

Уголовное дело Преступления Женщины Мужчины Изнасилования Полиция
12 февраля 2024, 17:03
Срезавших скальп с подростка в Электростали приговорили к колонии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Насильно срезавшие ножом окрашенный ирокез вместе с кожей с головы 19-летнего подростка обвиняемые в хулиганстве отправились в колонию общего режима на три года и шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, такое решение вынес Электростальский городской суд.

Фигурантов дела признали виновными в причинении вреда средней тяжести из хулиганских побуждений, а также в применении насилия и угрозах. Кроме вынесенного решения по уголовным делам, суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Теперь подсудимые обязаны выплатить 750 тысяч рублей пережившим нападение подросткам.

Пьяные мужчины напали на молодых людей в Электростали в июле прошлого года. Нетрезвым хулиганам не понравилось, что у одного из встретившихся им подростков окрашены волосы.

Сначала злоумышленники угрожали молодым людям, а после один из них достал нож и срезал волосы с головы парня, срезав также часть кожи. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы, где ему оказали помощь.

По словам представителя лечебного учреждения Антона Мелешкина, полученные пострадавшим раны сильно кровоточили. Поэтому в больнице пациента оставили на 10 дней.

После лечения пострадавшего ждет долгая реабилитация. Врачи планировали провести пластическую операцию на коже головы, а также пересадку волос на пострадавшие участки.

Насильно срезавшие ножом окрашенный ирокез вместе с кожей с головы 19-летнего подростка обвиняемые в хулиганстве отправились в колонию общего режима на три года и шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области , такое решение вынес Электростальский городской суд.

Уголовное дело Суд Электросталь

Новости по теме