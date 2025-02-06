06 февраля 2025, 12:03

Житель Челябинска пожаловался Бастрыкину на смерть сына-младенца

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного в Челябинской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Житель Челябинской области выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его сына, который мог умереть из-за халатности врачей. В связи с этим Бастрыкин вновь потребовал доложить ему о ходе расследования.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года жительница Челябинской области родила недоношенного ребенка с врожденным пороком сердца, но тот умер.

«Отмечается, что в результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи младенец скончался», - отметили в информцентре.

СК возбудил уголовное дело о смерти ребенка в декабре 2022 года. Через два года судебные медэксперты обнаружили в теле младенца вместо внутренних органов ветошь. Родители ребенка выразили недовольство в связи с тем, как именно ведется расследование.

Дети Врачи Челябинск Следственный комитет России
06 февраля 2025, 11:57
Любители выпечки из Питера взломали приложение пекарни, чтобы бесплатно получить булочки
Unsplash
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Неизвестные взломали приложение пекарни в Санкт-Петербурге и бесплатно получили там выпечку. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, необычная кража хлебобулочных изделий произошла накануне в пекарне на Московском проспекте.

Руководитель заведения рассказал, что неустановленные клиенты взломали мобильное приложение точки общественного питания и смогли оформить заказы, не оплачивая их. После этого любители свежей выпечки приходили в пекарню и забирали свой заказ. Спустя время оказывалось, что оплаты за блюда не было а из заведения вынесли пироги, хлеб и слойки общей стоимостью восемь с половиной тысяч рублей.

Ранее в Москве из-за многомиллионых убытков закрылся ресторан в центре Москвы, который принадлежал дочери Валерия Меладзе. Софья открыла заведение средиземноморской кухни Omela на Остоженке в начале 2022 года.

Год спустя девушка сменила трех шеф-поваров, но спасти бизнес это не помогло, его убыток составил 30 миллионов рублей.

Санкт-Петербург Преступления Питание Полиция
06 февраля 2025, 09:45
Против пьяной астраханки, устроившей «голую» поездку по городу, возбудили дело
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Астраханка, прокатившаяся в полуголом виде у всех на виду, извинилась перед горожанами за свое поведение. Женщину задержали и доставили в полицейский участок, сообщила пресс-служба Астраханской полиции.

«Находясь на заднем сидении своего автомобиля, полуобнаженная астраханка вылезла из люка на крыше авто и так передвигалась по дороге в центре города», - пояснили в ведомстве.

Она объяснила свой поступок алкогольным опьянением. Водитель, который ее вез, был трезвым. Против задержанной возбудили административное дело о хулиганстве.

Ранее в Барнауле голая девушка осквернила памятник Великой Отечественной войны. На монументе был установлен танк Т-34. Вандалка в одних кедах забралась на постамент и распылила на танк красную краску. Против нее возбудили уголовное дело, теперь девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело Женщины Дороги Водители Полиция Танки
06 февраля 2025, 06:33
В Якутии учитель «выбросил» первоклассника-инвалида из кабинета
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Тьютор в якутской школе-интернате силой выпроводил ребенка-инвалида из класса, из-за чего тот упал за дверь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха.

«Прокуратура Якутска провела проверку по публикации о жестоком обращении с учеником ГКОУ РС (Я) „Республиканская (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи“», - заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что происшествие случилось в ноябре прошлого года. В публикации выложили видео с места ЧП. На нем видно, как ребенка «выбросили» из кабинета и он упал на пол. Выяснили, что он инвалид, учится в первом классе.

Прокуратура после проверки обратилась в суд о взыскании со школы компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее учительница младших классов в школе города Нарткала ворвалась на урок в соседний кабинет и набросилась на семиклассника. Дети громко шумели и мешали вести уроки в ее классе. В итоге педагог зашел к ним и ударил самого шумного ученика.

Якутия Учителя
06 февраля 2025, 01:39
Тульский убийца захотел пойти на СВО во второй раз
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Туляк отправился на СВО после того, как убил мужчину, которого посчитал возлюбленным своей бывшей сожительницы. Получив амнистию, мужчина попытался убить и свою бывшую возлюбленную, за что получил восемь лет, и теперь снова хочет отправиться на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Ревность и наказание Геворг Григорян до 2020 года восемь лет прожил с подругой Еленой. За это время у них родился ребенок, также они воспитывали сына женщины от первого брака. После расставания мужчина не переставал ревновать бывшую сожительницу и, когда в 2021 году он заподозрил Елену в связи с мужчиной, он убил соперника, нанеся 38 ножевых ранений. В результате суд приговорил убийцу к девяти годам тюрьмы.

Возвращение и угрозы Но в конце января прошлого года Григорян снова появился у дома своей бывшей возлюбленной. Выяснилось, что в колонии он вступил в ЧВК «Вагнер» и ушел на СВО, после чего получил амнистию и стал свободным человеком.

Ревнивец снова стал часто приходить к Елене, при этом он угрожал ей и ее детям. Женщина несколько раз жаловалась полиции на угрозы, но безрезультатно.

Нападения и беспомощность Через некоторое время Григорян напал на бывшую сожительницу. Он вывез ее на безлюдную дорогу, где ударил электрошокером и начал душить. Елена сумела вырваться и снова обратилась в полицию, но это ни к чему не привело, но злоумышленник на время затих.

В начале октября 2024 года он снова напал на женщину, когда та вышла из дома с собаками. Он догнал женщину и нанес ей восемь ножевых ранений, которые, к счастью, оказались не смертельными.

Снова на СВО За покушение на убийство Григоряна приговорили к восьми годам колонии. Но недавно Елена узнала, что он снова собирается отправиться в зону СВО. Теперь женщина боится, что мужчина вскоре снова вернется и убьет ее.

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