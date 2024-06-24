Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 сотрудников полиции
Более 15 сотрудников полиции погибли в результате терактов в Дагестане. Также среди погибших есть несколько гражданских, об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.
По его словам, в Махачкале и Дербенте уже завершили активную фазу оперативно-боевых мероприятий. Всего силовики ликвидировали шесть террористов.
Следственные мероприятия в Дагестане будут проводить пока не выявят всех участников «спящих ячеек». Сейчас ситуацию в регионе контролируют органы госвласти и правоохранители.