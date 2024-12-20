20 декабря 2024, 10:25

Жену экс-мэра Сочи не выпустили из-под домашнего ареста

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Жене бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской отказали в жалобе на домашний арест. Постановление об этом вынес Мосгорсуд.

Таким образом, решение Мещанского районного суда об избрании Копайгородской этой меры пресечения осталось без изменения, а жалобы ее адвокатов - без удовлетворения.

Супругу экс-мэра Сочи обвиняют в присвоении или растрате. Под домашним арестом она будет находиться до 12 января.

Ее мужа Алексей Копайгородского арестовали 25 сентября. Им инкриминируют растрату муниципальных земель на сумму 3,7 миллиона рублей. Вину оба не признают.

Ранее защита Копайгородской ходатайствовала о разрешении ей посещать церковные службы. Но эту просьбу отклонил следственный департамент МВД.

Адвокат тогда счел это нарушением права на свободу вероисповедания.

Суд
20 декабря 2024, 00:39
Вместо тела покойного сына жителям Екатеринбурга отдали пакет с костями
РИА «Новости»
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Полиция обнаружила в Краснодарском крае тело туриста из Екатеринбурга спустя три месяца поисков. Еще через два месяца семья покойного получила его кости и отказ в возбуждении уголовного дела об убийстве. Об этом сообщила Lenta.ru.

Мужчина в июне приехал в поселок Витязево с семьей. Когда отпуск закончился, он проводил дочь и жену на поезд до Санкт-Петербурга, а сам поехал в аэропорт, чтобы вернуться в Екатеринбург. Турист добрался на электричке до Адлера, пошел к автобусной остановке и пропал. Больше его не видели.

Правоохранители нашли тело 18 сентября, а через восемь дней сообщили об этом родственникам. За останками семью вызвали 9 ноября. Рассчитывая забрать тело, родители поехали на грузовой машине, но от полиции получили лишь пакет с тремя килограммами костей.

Специалисты в Краснодаре провели экспертизу и установили, что уралец уже после смерти получил перелом основания черепа. Кроме того, его жена выяснила, что муж в день гибели пытался дозвониться до спасателей по номеру 112, но никто не взял трубку. Родственники заподозрили, что мужчину убили, а тело подбросили, но полицейские отказались возбуждать уголовное дело и признали смерть несчастным случаем.

В Тунисе пропала группа из 11 российских туристов. Впоследствии выяснилось, что их схватила полиция недалеко от границы с Алжиром.

Убийства Туризм Сочи Екатеринбург Краснодарский край
20 декабря 2024, 00:17
Пьяный отец убил дочь и ранил ножом жену в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Мужчина крепко выпил, убил свою дочь и ранил жену. После этого он покончил с собой, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

По предварительным данным, семья снимала квартиру в Ростове-на-Дону. В ночь на 19 декабря 37-летний мужчина ударил ножом свою 14-летнюю дочь и супругу. Девочка получила несовместимую с жизнью травму, ее мать доставили в больницу.

Ростовчанин после этого свел счеты с жизнью. В момент преступления он был пьян. Что стало мотивом для жестокого убийства, выяснит следствие.

По данным сайта rostov.kp.ru , женщина с тремя детьми приехала к мужу из Забайкальского края. Она смогла отбиться от пьяного супруга и выскочить с сыновьями в подъезд. Там им помогли жильцы многоэтажки.

В Ростовской области пенсионер застрелил 67-летнюю женщину и ее дочь во время бытовой ссоры, а затем покончил с собой. Следователи установили, что причиной расправы стала личная неприязнь.

Убийства Больницы Семья Мужчины
19 декабря 2024, 23:25
На Урале сожитель зверски убил мать четверых детей
Freepik
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В Свердловской области в тагильском поселке Сокол соседи обнаружили тело 24-летней женщины, воспитывающей четверых детей. По подозрению в убийстве задержали ее сожителя, сообщил Kp.ru.

Молодую женщину зарезали на глазах у детей в ночь на 19 декабря. Обнаружившие ее тело соседи вызвали врачей и полицию. Под подозрение попал сожитель жертвы, который оказался отцом самого младшего из детей.

По данным издания, погибшая не работала, находилась в декрете и воспитывала двух сыновей и двух дочерей. С первым своим мужем она развелась и сошлась с 21-летним мужчиной.

Последнее ее сообщение в соцсетях было посвящено старшему сыну, которому исполнилось восемь лет. Три дня спустя ее жестоко убили.

По данным следствия, нетрезвый сожитель зарезал девушку из-за просьбы убавить громкость телевизора. Обвиняемый и раньше был не в ладах с законом, совершая имущественные преступления.

«За данные деяния он был осужден к лишению свободы», - заявил изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ее сожителя уже задержали, он признался в убийстве и стал сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Региональный СК сообщил, что следователи уже устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Ранее в Самарской области 15-летнего подростка обвинили в покушении на убийство.

Урал Убийства Дети МВД РФ Женщины Поножовщины Свердловская область Полиция Избиения Следственный комитет России
19 декабря 2024, 22:32
Чиновник в Петербурге прятал взятку в коробке из-под виски
РИА «Новости»
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Силовики задержали главу администрации Красносельского района Олега Фадеенко по подозрению в получении крупной взятки от предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как переодетые в коммунальщиков правоохранители подбежали к автомобилю, где находился чиновник. В салоне они нашли золотую коробку из-под виски, в которой лежали деньги.

По предварительной версии, 19 декабря Фадеенко получил три миллиона рублей в кабинете администрации. Посредник передал ему вознаграждение от предпринимателя, занимающегося охранной деятельностью за содействие в заключении госконтрактов.

Уголовное дело завели по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В ближайшее время Фадеенко предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее стало известно об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Его обвинили по статье о взяточничестве в особо крупном размере. Басманный суд отправил Любимова в СИЗО на два месяца.

Санкт-Петербург Суд Коррупция Чиновники Аресты

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