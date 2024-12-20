Жену экс-мэра Сочи не выпустили из-под домашнего ареста

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Таким образом, решение Мещанского районного суда об избрании Копайгородской этой меры пресечения осталось без изменения, а жалобы ее адвокатов - без удовлетворения.

Супругу экс-мэра Сочи обвиняют в присвоении или растрате. Под домашним арестом она будет находиться до 12 января.

Ее мужа Алексей Копайгородского арестовали 25 сентября. Им инкриминируют растрату муниципальных земель на сумму 3,7 миллиона рублей. Вину оба не признают.

Ранее защита Копайгородской ходатайствовала о разрешении ей посещать церковные службы. Но эту просьбу отклонил следственный департамент МВД.

Адвокат тогда счел это нарушением права на свободу вероисповедания.