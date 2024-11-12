12 ноября 2024, 22:38

Жену экс-мэра Сочи Копайгородского задержали по делу о растрате

Фотобанк Moscow-Live
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Правоохранители задержали супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате. Об этом РИА «Новости» сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

Она уточнила, что Копайгородскую задержали, когда ты пришла в отделение МВД на допрос в качестве свидетеля по делу ее мужа. Ей предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата».

«Она задержана до рассмотрения вопроса о мере пресечения», - дополнила адвокат.

Столичный суд арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата». Бывшему мэру Сочи вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке в зону специальной военной операции. Подсудимый находится в следственном изоляторе.

Накануне принадлежащие Алексею и Янине Копайгородским, а также связанным с бывшим главой Сочи компаниям счета подпали под арест. Ходатайство об их аресте подали следователи, занимающиеся делом бывшего градоначальника.

МВД РФ Сочи Аресты
12 ноября 2024, 14:13
За аферы с автокредитами в Москве задержали 18 человек
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Полицейские разоблачили схему, с помощью которой мошенники похищали деньги у банков, оформив автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«В 2021–2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода», - отметила она.

На заемные средства они приобретали дорогие автомобили, а затем продавали их в различных регионах России и соседних государствах. При этом возвращать кредиты в банки мошенники не планировали.

Ранее эксперт по подбору машин Кирилл Чернов рассказал, что мошенники начали выманивать у россиян предоплату при продаже авто с пробегом. Злоумышленники требуют от покупателей либо внести задаток в размере 10%, либо полностью оплатить стоимость автомобиля еще до его доставки. Они могут действовать под именем известных фирм и дилеров.

Мошенничество Кредиты Деньги Москва
12 ноября 2024, 12:51
Напавшие на свадебный микроавтобус в Щелкове предстанут перед судом
Пресс-служба Следственного комитета
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на свадебный микроавтобус в Щелкове и передаст материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением в суд. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.

Нападение произошло 30 августа. Группа вооруженных мужчин спровоцировала конфликт на дороге и разбила пассажирское стекло микроавтобуса, ранив несколько человек, в том числе двоих несовершеннолетних. По данным Telegram-канала Mash , мужчины были охранниками московского бизнесмена, который в этот момент безучастно наблюдал за происходящим. Позже выяснилось, что за внедорожником, на котором передвигались злоумышленники, числится более 1700 штрафов.

Нападавших обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц и повлекшем за собой травмы людей. Им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело Суд Щелково Следственный комитет России
12 ноября 2024, 11:03
Мертвую бизнесменшу с бутылкой виски нашли на детской площадке в Москве
Telegram
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Тело женщины обнаружили на детской площадке в Новой Москве. Обстоятельства ее гибели устанавливают следователи и криминалисты, сообщили в столичном ГСУ СК.

При осмотре на голове погибшей обнаружили повреждения, добавили в пресс-службе. Других подробностей в СК не привели.

По информации источника Shot, рядом с телом стояла бутылка виски. Источник Telegram-канала уточнил, что женщине было 47 лет, она работала в банке и занималась бизнесом.

Труп обнаружили соседи. Причем на ногах у нее не было обуви. Ботинки лежали рядом с бутылкой спиртного.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, добавил собеседник Shot. По его словам, следователи не исключают, что смерть москвички носит криминальный характер.

СК РФ Москва
12 ноября 2024, 03:26
Суд вернул составителю административный протокол на автора песни «Дымок»
Freepik
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Никулинский суд Москвы вернул столичному управлению МВД административный протокол на музыканта из Казахстана Игоря Цыбу, известного как Ицык Цыпер. Протокол составлен за пропаганду наркотиков, сообщили РИА «Новости» в суде.

«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», - рассказал собеседник агентства.

Протокол составляло ГУ МВД по Москве, управление по контролю за оборотом наркотиков. Документ могли вернуть из-за неправильного оформления, неполноты предоставленных материалов или из-за составления протокола неправомочными лицами. Его могут вернуть в суд после устранения недочетов.

Дело против Цыбы завели из-за песни «Дымок». Ему вменяют статью о пропаганде наркотиков, исполнитель может получить до 15 суток ареста с последующим выдворением из России.

Наркотики Суд Песни

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