18 сентября 2024, 09:50

Женскую террористическую ячейку накрыли в Татарстане

РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность женской ячейки международной террористической организации в Татарстане. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Представители организации вербовали в свои ряды россиян. Члены ячейки распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине «всемирного халифата».

Сотрудники ФСБ провели обыски жилья представителей ячейки, изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации.

«Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - заявили в ФСБ.

В понедельник сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией. Мужчину арестовали.

Терроризм Татарстан ФСБ
18 сентября 2024, 05:24
Суд арестовал пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от коронавируса
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус, владельцем которого является жена экс-главы петербургского предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Арест наложили на две квартиры в ЖК бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из них - это пентхаус на последнем этаже 41-этажного здания. Его площадь составляет 168,70 квадратных метров. Средняя цена аналогичного жилья около 40 миллионов рублей.

Самого Маковского отправили в следственный изолятор еще в декабре прошлого года. По данным следователей, когда он был директором ФГУП СПбНИИВС, то пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, против которого возбудили уголовное дело о получении взятки. Под арест попали две его квартиры в Одинцовском районе Московской области.

Уголовное дело Суд Коррупция Аресты Заводы Коронавирус в России и в мире Москва Квартиры
17 сентября 2024, 14:57
Квир-блогер из Петербурга признался в убийстве активиста и показывал его тело в соцсетях
РИА «Новости»
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В Выборге задержали квир-блогера*, который признался в убийстве активиста и показывал его тело в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В убийстве блогер признался еще в социальных сетях, но спустя время удалил посты. По данным авторов статьи, в своем аккаунте он показывал последствия расправы и спрашивал советы у подписчиков. Также блогер звонил с телефона убитого и транслировал его изуродованное тело.

Квир-блогер* заказал такси из Санкт-Петербурга в Выборг, в котором планировал свести счеты с жизнью. Но вместо этого пришел в отделение полиции с повинной.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» , он нанес жертве не менее 20 ножевых ранений. Квир-блогер* считал себя женщиной и убил жертву якобы в момент попытки изнасилования. Общаясь в Сети с подписчиками, он планировал обратиться к правозащитным организациям, чтобы те помогли ему уехать из России.

Накануне подросток в челябинской школе набросился на одноклассников с молотком. Пострадали пять человек, одной из девочек он проломил череп.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Санкт-Петербург Убийства Соцсети Блогеры Полиция
17 сентября 2024, 08:49
Задержание банды черных наркологов в Красноярском крае сняли на видео
Пресс-служба МВД
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Правоохранители задержали в Красноярском крае девять членов группировки, подпольно занимавшейся выводом пациентов из абстинентного синдрома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Задержанных подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, члены банды черных наркологов за деньги ставили клиентам капельницы с психотропными препаратами. В результате от инъекций погибли три пациента. Группировка работала в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске.

МВД опубликовало видеозапись с задержанием подозреваемых. Во время обысков полиция изъяла документы и медицинские препараты.

«Устанавливается точное число потерпевших от их противоправной деятельности», - отметила Волк.

Ранее из-за антипохмельной капельницы умер житель Москвы. Супруга ушедшего в запой мужчины обратилась за помощью в частную наркологическую клинику.

Ее сотрудники поставили пациенту капельницу с неизвестным раствором, после которой его сердце остановилось.

Наркотики Задержания Видео Полиция Красноярский край
17 сентября 2024, 08:39
Раскрыты подробности задержания Пашаева
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Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержал Военный следственный комитет, так как подозреваемый является действующим военнослужащим ВС России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пашаев заключил контракт с Минобороны и служил в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в ДНР. Туда же изначально определили мужа «королевы марафонов», бизнесмена Алексея Блиновского.

Бывшего адвоката задержали в Москве 17 сентября. Против него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, Пашаев обещал за крупную сумму освободить Блиновского и его жену Елену от уголовной ответственности.

В зоне СВО экс-адвокат получил ранение в результате атаки украинского дрона. Взрывная волна отбросила Пашаева, при падении он повредил поясницу. Теперь он не может нормально ходить.

Также Пашаев лечился после тяжелой контузии. Врачи назначали ему капельницу, таблетки и уколы.

Уголовное дело Адвокаты Военные Армия Следственный комитет России

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