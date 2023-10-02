Женщину с 25 свертками наркотиков схватили на дороге в Подмосковье

Читайте нас в:

Инспекторы ДПС остановили автомобиль такси на 278-м километре ЦКАД. Кроме водителя в машине находились две пассажирки, одна из которых сильно нервничала. Правоохранители решили досмотреть ее сумку и нашли 25 свертков с порошком - тремя килограммами наркотиков.

«Со слов задержанной, смертоносное зелье она взяла из тайника-закладки в Москве и должна была перевезти его в Тулу для дальнейшего сбыта», - сообщили в полиции.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 228.1 УК России «Покушение на сбыт или пересылку наркотических средств».

В Дмитрове полицейские накрыли нарколабораторию. Ее оборудовали в частном доме. Полицейские изъяли 20 килограммов порошка.