Женщину с 25 свертками наркотиков схватили на дороге в Подмосковье
Пассажирка такси везла в Тулу сумку с тремя килограммами наркотиков. Машину остановили на ЦКАД. На допросе 21-летняя подозреваемая призналась, что собиралась сбыть запрещенные вещества, сообщила «МВД Медиа» пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль такси на 278-м километре ЦКАД. Кроме водителя в машине находились две пассажирки, одна из которых сильно нервничала. Правоохранители решили досмотреть ее сумку и нашли 25 свертков с порошком - тремя килограммами наркотиков.
«Со слов задержанной, смертоносное зелье она взяла из тайника-закладки в Москве и должна была перевезти его в Тулу для дальнейшего сбыта», - сообщили в полиции.
Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 228.1 УК России «Покушение на сбыт или пересылку наркотических средств».
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