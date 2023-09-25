Женщину избили в Новосибирске из-за азиатской внешности

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Потерпевшая объяснила, что на нее напали в ночь на 23 сентября в центральной части города. Она шла по улице вместе с приятелем, когда их настигла компания, состоящая из мужчины, молодого человека и девушки.

Трое неизвестных начали оскорблять якутянку и ее знакомого за азиатскую внешность. Злоумышленники стали избивать женщину, а когда друг пытался заступиться за нее, его попытались задушить.

«Меня избили из-за того, что я азиатка. Они меня пнули, а затем пошла куча оскорблений. Их было трое: парень, девушка и мужик», - заявила пострадавшая.

В материале сказано, что на место приезжали полицейские. Они начали проводить проверку.

Ранее житель Дагестана избил женщину после отказа в общении. В момент нападения рядом с потерпевшей находились ее двое детей.