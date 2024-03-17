17 марта 2024, 04:52

Женщина убила подругу из-за «гробовых» денег под Новосибирском

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Жительницу Новосибирской области подозревают в убийстве своей подруги из-за «гробовых» денег. Об том написала газета kp.ru.

По информации издания, убийство произошло селе Красноярка в Татарском районе. Подозреваемая вместе со своим мужем была в гостях у подруги. Распитие алкогольных напитков закончилось конфликтом - по предварительной информации, гостья ударила хозяйку ножом. От полученных ран пострадавшая умерла.

Полиция задержала всех участников застолья: супруга убитой женщины, ее подругу и мужа подруги.

Местные жители предположили, что конфликт между женщинами начался не на бытовой почве, а из-за денег: погибшая недавно получила три миллиона рублей за смерть своего пасынка.

Другие соседи считают, что настоящим убийцей мог оказаться муж погибшей. По их словам, он часто избивал жену и даже резал ножом. А подруга женщины могла взять вину на себя, так как была пьяная.

Ранее в Приморье 52-летний мужчина застрелил жену и ребенка , после чего покончил с собой.

Убийства Дети Женщины Поножовщины Деньги Полиция
16 марта 2024, 20:47
Петербурженку арестовали за попытку сорвать выборы коктейлем Молотова
РИА «Новости»
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Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая 15 марта бросила коктейль Молотова в стену дома на Варшавской улице. Ее обвинили в воспрепятствовании работе избиркома, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, местная жительница сговорилась с неустановленными лицами. Злоумышленники планировали поджечь дверь на одном из избирательных участков, чтобы сорвать его работу.

Девушка днем 15 марта пришла к дому по Варшавской, 40, в котором работали избирательные комиссии № 1395 и № 1396, и бросила в стену бутылку с зажигательной смесью. Загорелась табличка с информацией о выборах.

Петербурженке предъявили обвинение по статье 141 УК России «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Она признала вину и настаивала на домашнем аресте. Но суд заключил ее под стражу до 14 мая.

В Тобольске телефонные мошенники выманивали у студента почти два миллиона рублей, а затем вынудили взорвать петарду на избирательном участке. Молодого человека задержали.

Уголовное дело Аресты Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:45
Прохожий не дал вору украсть 46 млн рублей из иномарки в Москве
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Случайный прохожий предотвратил кражу 46 миллионов рублей из машины, припаркованной на Малой Пироговской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, житель Москвы попросил своего водителя положить крупную сумму в банк. Тот разместил сумку с деньгами в машине, но по дороге заехал пообедать. Этим воспользовался злоумышленник.

Увидев, что в машине никого нет, он разбил стекло в иномарке и вытащил сумку. Это заметил случайный прохожий, который не дал мужчине стащить деньги.

Подозреваемого задержали. Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста. Известно, что фигуранту дела 32 года.

Привлечение его к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре, заключили в пресс-службе.

Кражи Москва
16 марта 2024, 04:56
В Москве осудили убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
Unsplash
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Хорошевский районный суд Москвы приговорил убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, отправив его в колонию на 14 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе суда.

По данным следствия, прошлой весной осужденный Алексей Змановский находился в квартире Ботикова. В какой-то момент они поссорились. Змановский задушил Ботикова ремнем, а потом скрылся. В суде он признал свою вину.

«Змановскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года, с установлением соответствующих ограничений», - говорится в сообщении суда.

Ранее жителя Скопина приговорили к 13,5 года лишения свободы за похищение 14-летней девочки. Осенью 2021 года рецидивист домогался до подростка и затолкнул в машину, но девочка смогла сбежать.

Также известно, что жителя Новошахтинска, расстрелявшего семью из четырех человек, приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Убийства Суд Приговоры Вакцинация Москва
16 марта 2024, 04:22
Мертвеца без глаз и волос нашли в сугробе в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанного в сугроб мертвеца. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Водитель катался по полю на буксировщике с санями и заметил боковым зрением мертвого мужчину. Труп находился в снегу, у него не было глаз и волос», - уточнил телеканал.

У закопанного по грудь мужчины руки были сложены и прижаты к телу. Водитель не стал близко подъезжать и обратился в полицию.

Прибывшие на место силовики нашли тело только утром. Оно находилось в 600 метрах от дороги, уточнил телеканал. Сейчас полицейские выясняют причину и обстоятельства смерти погибшего.

В начале марта прохожие наткнулись на труп мужчины на улице Полевой в Тюмени. Очевидцы рассказали, что на место приехала скорая помощь, но спустя время уехала, оставив человека лежать на земле.

Смертность Дороги Мужчины Полиция

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