12 апреля 2024, 06:01

Женщина убила мужа на юго-востоке Москвы

РИА «Новости»
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В дежурную часть УВД по Юго-Восточному административному округу города Москвы позвонил мужчина, сообщивший о вероятном убийстве своего бывшего коллеги его супругой. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Заявитель обратился в полицию в ночь на 12 апреля. По его словам, ему позвонила супруга бывшего коллеги, которая заявила, что убила своего мужа.

На место предполагаемого происшествия отправили наряд полиции и бригаду скорой помощи. Они прибыли в дом № 52, расположенном на улице Нижегородская.

Выяснилось, что один человек пострадал, причем со смертельным исходом. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее в полицию сообщили об угрозах убийством и попытке заложника на юго-западе столицы. Прибывший наряд выяснил, что заявитель находился в сильном алкогольном опьянении. Помощь медиков ему не потребовалась, в самом доме начали проверку.

Убийства Скорая помощь Полиция Москва
12 апреля 2024, 04:40
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье дал признательные показания
Пресс-служба Следственного комитета
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Житель Подмосковья Василий Буряков, подозреваемый в наркоторговле и убийстве полицейского, дал признательные показания. Видео его допроса опубликовал Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

«Приехал забрать порошок, наркотический. Там были полицейский. Была перестрелка. С моей стороны стрельба. <…> Я быстро сел на мотоцикл и уехал», - рассказал подозреваемый следователю.

Преступление произошло в воскресенье, 7 апреля, в Щелковском районе Подмосковья. Сотрудники полиции устроили засаду на наркодиллера. Увидев правоохранителей, злоумышленник начал стрелять по ним из пистолета. Один из полицейских от ранений скончался на месте, второй попал в больницу.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали в лесном массиве в Тверской области. В Подмосковье его доставили на вертолете.

Наркотики Уголовное дело Убийства Преступления Россия Полиция Следственный комитет России
12 апреля 2024, 03:31
Школьница похитила у участника СВО почти три миллиона рублей
РИА «Новости»
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Школьница предстанет перед судом в Свердловской области по делу о хищении у военнослужащего 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Несовершеннолетняя жительница Кушвы проходит обвиняемой по статье „Кража“. Свою вину она не признает», - отметили в сообщении.

По данным следствия, школьница перевела себе 2,9 миллиона рублей со счета знакомого, который получил эту сумму за ранение во время службы в зоне спецоперации.

Девушка знала реквизиты его банковской карты, также у нее был доступ к мобильному приложению банка, которым пользовался пострадавший.

Толпа подростков «под предлогом мнимого долга» ранее проникла в квартиру к бойцу СВО в Приморье. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него семь тысяч рублей. Их задержали по горячим следам и возбудили сразу два уголовных дела.

Уголовное дело Суд Ограбления Кражи Свердловская область
12 апреля 2024, 02:44
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве с пытками двух инженеров
Freepik
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В Ростовской области правоохранители задержали четверых подозреваемых в жестоком убийстве двух инженеров, пропавших в начале апреля, но спустя время найденных погибшими. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тела пропавших ростовчан нашли со связанными руками и ногами, они были изуродованы. У одного из них было перерезано горло и отрезаны уши.

Еще во время поиска инженеров полицейские задержали местного жителя, при обыске у которого нашли документы одного из пропавших. На допросе он сообщил об их местонахождении. Выяснилось, что тела инженеров оставили в их машинах, которые затем утопили в реке.

Опергруппа обнаружила автомобили в реке Сал. Изуродованное тело главного инженера находилось в багажнике, а останки его помощника всплыло на следующий день, недалеко от места обнаружения машин.

Подозреваемые убили инженеров из личной неприязни. По словам местных жителей, один из них до этого конфликтовал с убитыми. Он хотел купить дом у главного инженера, но его не устроила озвученная цена.

Сейчас все задержанные направлены в СИЗО. Председатель СКР Александр Бастрыкин контролирует расследование по делу. Как сообщили местные СМИ, если вина подозреваемых будет доказана, то каждому из них может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Убийства СИЗО Россия Полиция Следственный комитет России
12 апреля 2024, 00:47
Планировавший теракт в Москве мужчина хранил бомбу под матрасом
ЦОС ФСБ
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Злоумышленник, планировавший устроить массовый теракт в московской синагоге, хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба опубликовала видео из квартиры подозреваемого. На кадрах было видно, что убитый при задержании террорист лежал на полу, рядом с ним был нож. Взрывное устройство было спрятано на кровати - под матрасом. В окне квартиры остались отверстия от пуль.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили массовый теракт в Москве. По данным спецслужбы, уроженец одной из стран Средней Азии планировать устроить взрыв в синагоге в момент массового скопления людей. Злоумышленник проводил разведку - изучал местность вокруг культового учреждения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит сотрудниками спецслужбы.

Задержания Терроризм ФСБ Взрывы Москва Квартиры

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