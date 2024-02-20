Женщина попыталась обокрасть магазин в Москве, спрятав вещи в детскую коляску

По данным ведомства, стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревоги» в сетевой магазин одежды на Дмитровское шоссе и задержали 21-летнюю уроженку города Майский за попытку кражи женской одежды на 150 тысяч рублей.

Девушка зашла в торговый зал с детской коляской, спрятала в нее вещи и попыталась скрыться. Однако ее остановили сотрудники Росгвардии. Подозреваемую привезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там она объяснила, что краденную одежду планировала продать, чтобы заработать деньги.

Накануне в Москве полицейские задержали мужчину , который также выбрал необычный способ кражи. Он подошел к прохожему, предложил почистить его одежду от снега, а сам незаметно вытащил из его кармана телефон.