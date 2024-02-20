20 февраля 2024, 12:03

Женщина попыталась обокрасть магазин в Москве, спрятав вещи в детскую коляску

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В Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали девушку, подозреваемую в краже. Предположительно, она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

По данным ведомства, стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревоги» в сетевой магазин одежды на Дмитровское шоссе и задержали 21-летнюю уроженку города Майский за попытку кражи женской одежды на 150 тысяч рублей.

Девушка зашла в торговый зал с детской коляской, спрятала в нее вещи и попыталась скрыться. Однако ее остановили сотрудники Росгвардии. Подозреваемую привезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там она объяснила, что краденную одежду планировала продать, чтобы заработать деньги.

Накануне в Москве полицейские задержали мужчину , который также выбрал необычный способ кражи. Он подошел к прохожему, предложил почистить его одежду от снега, а сам незаметно вытащил из его кармана телефон.

Росгвардия Кражи Москва
20 февраля 2024, 12:23
Суд назвал дату оглашения приговора обвиняемому в сожжении Корана Журавелю
РИА «Новости»
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Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Висаитовского районного суда Грозного.

«Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 27 февраля», - заявил судья.

Гособвинение запросило для Журавеля три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В октябре 2023 года обвиняемый частично признал свою вину и извинился за сожжение Корана. Он заявил, что не собирался грубо нарушать общественный порядок. Журавель назвал ужасными свои действия по отношению к священной книге.

Правоохранители задержали злоумышленника в мае прошлого года в Волгограде. В СК заявили, что Журавель совершил поступок за деньги, полученные от украинской стороны. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а молодого человека доставили в Чечню.

Видео встречи с Журавелем показал глава республики Рамзан Кадыров.

Уголовное дело Суд Приговоры Коран
20 февраля 2024, 11:40
Дело о нападении на мальчика с буквой Z на шапке повторно направили в суд Екатеринбурга
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Суд Екатеринбурга повторно рассмотрит дело о нападении на школьника с буквой Z на шапке. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Александра Неустроева. Его обвиняют в хулиганстве с угрозой насилием по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе.

По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина напал на мальчика в шапке с буквой Z во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге. Пострадавший - сын участника СВО. Предполагается, что Неустроев угрожал ребенку и оскорблял его.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга. По ходатайству следователя уголовное дело прекратили, а обвиняемому назначили семь тысяч рублей штрафа. Однако Генпрокуратура изучила решение суда, обнаружила нарушения и поручила прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление.

«По результатам его рассмотрения уголовное дело было возвращено для их устранения», - указали в прокуратуре региона.

Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с просьбой о пересмотре дела осенью 2023 года. Материалы передали в кассационную инстанцию.

Суд Дети Прокуратура РФ Екатеринбург
20 февраля 2024, 10:29
Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
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Бывшему совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кириллу Якубовскому ужесточили меру пресечения. Он проходит по делу о крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Накануне в Мещанском районном суде постановили заменить Якубовскому домашний арест на СИЗО.

Бизнесмена арестовали в зале суда и отправили в изолятор до 15 марта этого года по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Детали преступления пока не раскрываются.

Ему может грозить до десяти лет колонии.

Заместителя директора департамента МЧС, эксперта НИИ «Восход» Бабанина и других сотрудников этих учреждений планируют также проверить на крупное мошенничество. С таким запросом в правоохранительные органы обратился руководитель дочерней компании Ростеха «Национальный центр информатизации» Константин Солодухин. Он полагает, что их действия могли нанести государству ущерб более чем на 670 миллионов рублей.

Суд Мошенничество Москва
20 февраля 2024, 09:18
Бывший чиновник из Алтайского края признался в расправе над абитуриентками спустя 23 года
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Бывший чиновник из Алтайского края Виталий Манишин признался следствию в убийстве 10 девушек. Среди них были как студентки, так и абитуриентки, сообщила «Лента.ру».

Экс-замглавы района задержали в мае 2023 года по другому делу, но в ходе допроса тот признался в убийстве, которое произошло в 1989 году.

«Он дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием, и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем», - отметили в СК России по Алтайскому краю.

Мужчина также заявил об убийствах еще девяти девушек, которые учились или планировали поступить в Алтайский государственный политехнический университет.

По информации издания, убийцу местные жители прозвали «политеховским маньяком». Из-за исчезновения подростков многие родители 23 года назад стали встречать детей у университета после занятий.

«Слухов много ходило среди студентов, было жутко, мы старались по одному не ходить, особенно вечером», - рассказала Дарья Артемова, которая была абитуриенткой АлтГТУ в 2000 году.

Ранее бывшего полицейского Михаила Попкова, который убил трех женщин в Иркутске и Ангарске , этапировали в Мордовию. По мнению судебного юриста Владимира Комсолева, маньяк признался в новых убийствах из-за своего тщеславия.

Убийства Россия Чиновники Сибирь Студенты

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