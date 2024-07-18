Женщина подожгла пункт набора контрактников в Костроме

Читайте нас в:

По его словам, он выезжал на место происшествия.

«Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. Подозреваемая задержана и дает показания», - рассказал глава региона.

Ситников добавил, что пострадавших и повреждений нет. Кроме того, он поручил городским службам заменить разбитые стекла, а также сделать косметический ремонт в случае необходимости.

Ранее в Подмосковье правоохранители задержали девушку , которая 17 июля по указанию неустановленных лиц подожгла служебную машину МВД, по подозрению в совершении теракта.

В начале июля Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Тольятти к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима за поджог местной администрации.