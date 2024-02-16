Женщина напала с ножом на пассажира электрички в Москве

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Потерпевший рассказал, что злоумышленница в ходе ссоры с другим пассажиром поезда прыснула ему в лицо перцовым баллончиком. Из-за этого в вагоне стало сложно дышать.

Мужчина сделал девушке замечание. Тогда она достала кухонный нож и нанесла ему удар. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего с открытой раной груди.

Другие пассажиры остались целы. Движение поездов было в штатном режим. Стражи правопорядка уже завели уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее женщина зарезала знакомую на юге Москвы.